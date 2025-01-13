Вьештица назвал лучшего футболиста в истории России

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица ответил, кого считает лучшим игроком в истории российского футбола.
– Ты тогда понимал, что Аршавин и Кержаков станут суперзвездами российского футбола?
– Да там все сразу понятно было. По их тренировкам и играм видел, что за этими ребятами будущее. Малафеев, Денисов и Быстров тоже очень талантливыми были.
– Головин говорил, что Аршавин для него был русским Месси. У тебя такие же ассоциации?
– Сто процентов. Я никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде. Он мог делать что хотел, играть на любой позиции в атаке. Аршавин – лучший российский футболист в истории.
– Есть мнение, что при таком таланте Андрей Сергеевич мог достичь гораздо большего.
– Может быть. Всегда хочется сделать больше. Но я думаю, что Аршавин сделал достаточно много для российского футбола: прославлял «Зенит» и сборную России на международном уровне, представлял страну, выступая в Англии. Это был футболист высочайшего уровня.
- Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год и стал бронзовым призером Евро-2008.
- На клубном уровне он поиграл за «Зенит», «Арсенал», «Кубань», «Кайрат».