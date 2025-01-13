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    Вьештица назвал лучшего футболиста в истории России

    Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица ответил, кого считает лучшим игроком в истории российского футбола.

    – Ты тогда понимал, что Аршавин и Кержаков станут суперзвездами российского футбола?

    – Да там все сразу понятно было. По их тренировкам и играм видел, что за этими ребятами будущее. Малафеев, Денисов и Быстров тоже очень талантливыми были.

    – Головин говорил, что Аршавин для него был русским Месси. У тебя такие же ассоциации?

    – Сто процентов. Я никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде. Он мог делать что хотел, играть на любой позиции в атаке. Аршавин – лучший российский футболист в истории.

    – Есть мнение, что при таком таланте Андрей Сергеевич мог достичь гораздо большего.

    – Может быть. Всегда хочется сделать больше. Но я думаю, что Аршавин сделал достаточно много для российского футбола: прославлял «Зенит» и сборную России на международном уровне, представлял страну, выступая в Англии. Это был футболист высочайшего уровня.

    • Аршавин выступал за сборную с 2002 по 2012 год и стал бронзовым призером Евро-2008.
    • На клубном уровне он поиграл за «Зенит», «Арсенал», «Кубань», «Кайрат».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2025 22:00
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    Комментарии (5)
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    Кронштадт65
    1736799298
    зачет
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    raritet
    1736800674
    Однозначно.
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    Plyash
    1736802766
    Андрюха лучший,несмотря на кальян и водку.Главное - знать время и меру.
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    ПалкоВводецъ007
    1736826053
    Шава лучший российский футболист современности. Гыгыгы
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