Вьештица назвал лучшего футболиста в истории России

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица ответил, кого считает лучшим игроком в истории российского футбола.

– Ты тогда понимал, что Аршавин и Кержаков станут суперзвездами российского футбола?

– Да там все сразу понятно было. По их тренировкам и играм видел, что за этими ребятами будущее. Малафеев, Денисов и Быстров тоже очень талантливыми были.

– Головин говорил, что Аршавин для него был русским Месси. У тебя такие же ассоциации?

– Сто процентов. Я никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде. Он мог делать что хотел, играть на любой позиции в атаке. Аршавин – лучший российский футболист в истории.

– Есть мнение, что при таком таланте Андрей Сергеевич мог достичь гораздо большего.

– Может быть. Всегда хочется сделать больше. Но я думаю, что Аршавин сделал достаточно много для российского футбола: прославлял «Зенит» и сборную России на международном уровне, представлял страну, выступая в Англии. Это был футболист высочайшего уровня.