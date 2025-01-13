Канчельскис оценил перспективы Пиняева заиграть в Европе

Андрей Канчельскис заявил о стагнации вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пока я не вижу в игре Пиняева ничего особенного. Ему нужно двигаться вперeд и расти дальше. Но пока он топчется на месте.

Всe-таки большие перспективы рисуют всем. Особенно хорошо этим у нас занимаются агенты. Но на футбольном после в последние сезоны я от Пиняева ничего такого не увидел. Перспектива – это хорошо, но нужно же еe как-то развивать и двигаться вперeд.

Переход Пиняева в Европу? Если его ещe тогда не взяли, то как сейчас возьмут-то? Нужно реально смотреть на вещи.

На бумаге можно говорить всe что угодно. У нас любят так делать, когда кто-то где-то хоть немного засветился, то сразу начинают говорить про перспективу этого футболиста и его покупку в Европу.

Повторюсь, если тогда, когда Пиняев засверкал, не было никакого официального предложения из Европы, то думаю, что в ближайшее время его и не будет.

Конечно, надеюсь, что у Пиняева всe получится, но пока я никаких таких перспектив не вижу. Но раскрыть свой потенциал он ещe может. В 20 лет футбольная жизнь только начинается. Однако пока Пиняев дальше не прогрессирует», – сказал Канчельскис.