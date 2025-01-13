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    Канчельскис оценил перспективы Пиняева заиграть в Европе

    Андрей Канчельскис заявил о стагнации вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «Пока я не вижу в игре Пиняева ничего особенного. Ему нужно двигаться вперeд и расти дальше. Но пока он топчется на месте.

    Всe-таки большие перспективы рисуют всем. Особенно хорошо этим у нас занимаются агенты. Но на футбольном после в последние сезоны я от Пиняева ничего такого не увидел. Перспектива – это хорошо, но нужно же еe как-то развивать и двигаться вперeд.

    Переход Пиняева в Европу? Если его ещe тогда не взяли, то как сейчас возьмут-то? Нужно реально смотреть на вещи.

    На бумаге можно говорить всe что угодно. У нас любят так делать, когда кто-то где-то хоть немного засветился, то сразу начинают говорить про перспективу этого футболиста и его покупку в Европу.

    Повторюсь, если тогда, когда Пиняев засверкал, не было никакого официального предложения из Европы, то думаю, что в ближайшее время его и не будет.

    Конечно, надеюсь, что у Пиняева всe получится, но пока я никаких таких перспектив не вижу. Но раскрыть свой потенциал он ещe может. В 20 лет футбольная жизнь только начинается. Однако пока Пиняев дальше не прогрессирует», – сказал Канчельскис.

    • В этом сезоне Пиняев забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • В юности российский футболист ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: Legalbet

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    13.01.2025 23:59
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    Комментарии (2)
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    Спартач80
    1736826762
    Ну тут согласен.
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    subbotaspartak
    1736830200
    Пинять ему за локо и пинять...
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