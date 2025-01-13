Канчельскис оценил перспективы Пиняева заиграть в Европе

Андрей Канчельскис заявил о стагнации вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.
«Пока я не вижу в игре Пиняева ничего особенного. Ему нужно двигаться вперeд и расти дальше. Но пока он топчется на месте.
Всe-таки большие перспективы рисуют всем. Особенно хорошо этим у нас занимаются агенты. Но на футбольном после в последние сезоны я от Пиняева ничего такого не увидел. Перспектива – это хорошо, но нужно же еe как-то развивать и двигаться вперeд.
Переход Пиняева в Европу? Если его ещe тогда не взяли, то как сейчас возьмут-то? Нужно реально смотреть на вещи.
На бумаге можно говорить всe что угодно. У нас любят так делать, когда кто-то где-то хоть немного засветился, то сразу начинают говорить про перспективу этого футболиста и его покупку в Европу.
Повторюсь, если тогда, когда Пиняев засверкал, не было никакого официального предложения из Европы, то думаю, что в ближайшее время его и не будет.
Конечно, надеюсь, что у Пиняева всe получится, но пока я никаких таких перспектив не вижу. Но раскрыть свой потенциал он ещe может. В 20 лет футбольная жизнь только начинается. Однако пока Пиняев дальше не прогрессирует», – сказал Канчельскис.
- В этом сезоне Пиняев забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 24 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- В юности российский футболист ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед».