Гурцкая обратился к топ-клубам РПЛ, упомянув результат Эль Класико

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что претенденты на победу в РПЛ должны сделать важный вывод по итогам воскресного Эль Класико.
- «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:2.
- Каталонцы выиграли Суперкубок Испании.
– Матч «Барса» – «Реал» – это звонок таким командам, как «Зенит», например. Можно играть против мегазвезд, можно их обыгрывать.
«Краснодар», «Спартак» и «Динамо» должны верить в то, что «Зенит» можно обыграть.
– У них есть в этом сомнения?
– В последний момент бывают какие-то сомнения. Если они мечтают о чемпионстве, то ничего такого тут нет. Не такой большой отрыв, можно одним-двумя трансферами все перевернуть.
- «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков в 18 турах РПЛ. Они делят лидерство.
- Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).