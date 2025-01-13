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    • Гурцкая обратился к топ-клубам РПЛ, упомянув результат Эль Класико

    Гурцкая обратился к топ-клубам РПЛ, упомянув результат Эль Класико

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что претенденты на победу в РПЛ должны сделать важный вывод по итогам воскресного Эль Класико.

    • «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:2.
    • Каталонцы выиграли Суперкубок Испании.

    – Матч «Барса» – «Реал» – это звонок таким командам, как «Зенит», например. Можно играть против мегазвезд, можно их обыгрывать.

    «Краснодар», «Спартак» и «Динамо» должны верить в то, что «Зенит» можно обыграть.

    – У них есть в этом сомнения?

    – В последний момент бывают какие-то сомнения. Если они мечтают о чемпионстве, то ничего такого тут нет. Не такой большой отрыв, можно одним-двумя трансферами все перевернуть.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    13.01.2025 22:40
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