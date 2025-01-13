Гурцкая обратился к топ-клубам РПЛ, упомянув результат Эль Класико

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что претенденты на победу в РПЛ должны сделать важный вывод по итогам воскресного Эль Класико.

«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:2.

Каталонцы выиграли Суперкубок Испании.

– Матч «Барса» – «Реал» – это звонок таким командам, как «Зенит», например. Можно играть против мегазвезд, можно их обыгрывать.

«Краснодар», «Спартак» и «Динамо» должны верить в то, что «Зенит» можно обыграть.

– У них есть в этом сомнения?

– В последний момент бывают какие-то сомнения. Если они мечтают о чемпионстве, то ничего такого тут нет. Не такой большой отрыв, можно одним-двумя трансферами все перевернуть.