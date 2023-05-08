В «Локомотиве» прояснили будущее Педриньо: его выгнали из «Сан-Паулу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил, что в клубе не рассчитывают на Педро Габриэла, также известного как Педриньо.

Ранее «Сан-Паулу» досрочно расторг с ним арендное соглашение из-за обвинений в домашнем насилии.

«Мы работаем над тем, чтобы трудоустроить его в европейском клубе.

Наверное, сейчас ему проще трудоустроиться там», – сказал Нагорных.

«Локомотив» купил Педриньо в сентябре 2022 года за 3,5 миллиона евро.

Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

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