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    «Локомотив» будет платить большую часть зарплаты Педриньо в «Сан-Паулу»

    «Локомотив» отдал нападающего Педриньо в аренду «Сан-Паулу» на год.

    По информации Metaratings, большую часть зарплаты бразильца будет платить московский клуб.

    У «Сан-Паулу» также будет необязательное право выкупа футболиста. Сумма возможного трансфера будет меньше, чем «Локо» заплатил за игрока в сентябре.

    • «Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.
    • Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
    • В ноябре сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с основной командой «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18401

      Cleaner 8 минут назад

      Так Локомотиву и надо.(

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