«Локомотив» будет платить большую часть зарплаты Педриньо в «Сан-Паулу»

«Локомотив» отдал нападающего Педриньо в аренду «Сан-Паулу» на год.

По информации Metaratings, большую часть зарплаты бразильца будет платить московский клуб.

У «Сан-Паулу» также будет необязательное право выкупа футболиста. Сумма возможного трансфера будет меньше, чем «Локо» заплатил за игрока в сентябре.

«Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.

Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

В ноябре сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с основной командой «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом.

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