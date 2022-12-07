Булыкин: «Педриньо могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, почему нападающий столичного клуба Педриньо ушел в аренду в «Сан-Паулу».

«Когда он только пришел, то его могла подкосить ситуация с его фамилией на футболке, но парень все равно вышел и забил 4 гола. Может быть, после этого хотел, чтобы его постоянно ставили в основной состав, но этого не случилось, ведь у него постоянно были микротравмы.

Наверняка, у Педриньо состоялся разговор с новым тренерским штабом, поэтому и решили отправить его в аренду.

Если футболист хочет доказывать свой уровень и хочет играть, то он договорится с новым руководством и тренером, а в этом случае, может быть, произошел какой-то конфликт и стороны решили, что аренда – лучший вариант для всех на данный момент», — сказал Булыкин.

«Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.

Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

В ноябре сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с основной командой «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом.

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