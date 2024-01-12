«Сантос» арендовал нападающего «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл отдан в аренду в «Сантос» до конца 2024 года. Клуб из Сантуса по итогам прошлого сезона вылетел в серию B.

Весь 2023 год 24-летний бразилец также провел в аренде, сначала в «Сан-Паулу», а затем в «Америке Минейро».