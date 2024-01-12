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    «Сантос» арендовал нападающего «Локомотива»

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл отдан в аренду в «Сантос» до конца 2024 года. Клуб из Сантуса по итогам прошлого сезона вылетел в серию B.

    Весь 2023 год 24-летний бразилец также провел в аренде, сначала в «Сан-Паулу», а затем в «Америке Минейро».

    • Контракт Педро Габриэла с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • Он выступал за российскую команду только в сентябре-октябре 2022 года. Бразилец сыграл за железнодорожников 9 матчей и забил 4 мяча в одной встрече Кубка России с «Химками».

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    Источник: официальный сайт «Сантоса»

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