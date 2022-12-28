Экс-тренер «Локомотива» раскрыл все подробности конфликта Педриньо с клубом

Вообще-то при подписании контракта, обычно договариваются о статусе. Игрок основы, игрок старта или дубля. Так что не понимаю, что за ерунду Фёдоров несёт.
Парню обещали команду, которая борется за чемпионство, а по факту днище, с трудом держится на 14 месте.
Желаю локо развала, пусть вместо казанки в пфл играют. Не нужна такая команда в рпл.
Бывший и. о. главного тренера «Локомотива» Андрей Фeдоров рассказал о конфликте клуба с нападающим Педриньо.
В ноябре бразильца отстранили от тренировок, а в декабре «Локо» отдал его в аренду в «Сан-Паулу».
– Что за история с конфликтом с Педриньо?
– Самая банальная история. Человек пришел и вел себя как будто ему кто-то обещал, что он будет играть в основном составе. Так не бывает при подписании игроков ни с одним игроком. Но он для себя так решил.
Когда он перестал выходить в основном составе, то сразу сбавил к себе требования, поменялось у него отношение к тренировочному процессу.
Потом он заболел, а когда вернулся, он стал выражать недовольство и показывать свое отношение к тренировочному процессу, это стало отражаться и на других ребятах. Мы ему это объяснили.
- «Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.
- Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
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