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  • Экс-тренер «Локомотива» раскрыл все подробности конфликта Педриньо с клубом

Экс-тренер «Локомотива» раскрыл все подробности конфликта Педриньо с клубом

28 декабря 2022, 13:39
9

Бывший и. о. главного тренера «Локомотива» Андрей Фeдоров рассказал о конфликте клуба с нападающим Педриньо.

В ноябре бразильца отстранили от тренировок, а в декабре «Локо» отдал его в аренду в «Сан-Паулу».

– Что за история с конфликтом с Педриньо?

– Самая банальная история. Человек пришел и вел себя как будто ему кто-то обещал, что он будет играть в основном составе. Так не бывает при подписании игроков ни с одним игроком. Но он для себя так решил.

Когда он перестал выходить в основном составе, то сразу сбавил к себе требования, поменялось у него отношение к тренировочному процессу.

Потом он заболел, а когда вернулся, он стал выражать недовольство и показывать свое отношение к тренировочному процессу, это стало отражаться и на других ребятах. Мы ему это объяснили.

  • «Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.
  • Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

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Источник: «Реальное время»
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Комментарии (9)
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acor94
1672225797
Вообще-то при подписании контракта, обычно договариваются о статусе. Игрок основы, игрок старта или дубля. Так что не понимаю, что за ерунду Фёдоров несёт. Парню обещали команду, которая борется за чемпионство, а по факту днище, с трудом держится на 14 месте. Желаю локо развала, пусть вместо казанки в пфл играют. Не нужна такая команда в рпл.
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PAREVG.
1672230712
Игрок он не плохой, и дриблинг, и удар, и скорость, НО, он играл один, без команды, получая мяч, вариантов только два - либо удар, либо попытка обыграть защитников и ударить. Дриблинг и уверенность в себе, это хорошо, но идти с мячом против троих защитников - глупость. А в пас он не играл...
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zigbert
1672231099
Обычная история. Бразильцы иногда показывают свой характер. Но по первым матчам за Локомотив было видно что игрок хорошего уровня.
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