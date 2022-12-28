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    Экс-тренер «Локомотива» раскрыл все подробности конфликта Педриньо с клубом

    Бывший и. о. главного тренера «Локомотива» Андрей Фeдоров рассказал о конфликте клуба с нападающим Педриньо.

    В ноябре бразильца отстранили от тренировок, а в декабре «Локо» отдал его в аренду в «Сан-Паулу».

    – Что за история с конфликтом с Педриньо?

    – Самая банальная история. Человек пришел и вел себя как будто ему кто-то обещал, что он будет играть в основном составе. Так не бывает при подписании игроков ни с одним игроком. Но он для себя так решил.

    Когда он перестал выходить в основном составе, то сразу сбавил к себе требования, поменялось у него отношение к тренировочному процессу.

    Потом он заболел, а когда вернулся, он стал выражать недовольство и показывать свое отношение к тренировочному процессу, это стало отражаться и на других ребятах. Мы ему это объяснили.

    • «Локо» купил Педриньо в сентябре за 3,5 миллиона евро.
    • Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

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    Источник: «Реальное время»

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3409

      acor94 30 минут назад

      Вообще-то при подписании контракта, обычно договариваются о статусе. Игрок основы, игрок старта или дубля. Так что не понимаю, что за ерунду Фёдоров несёт.

      Парню обещали команду, которая борется за чемпионство, а по факту днище, с трудом держится на 14 месте.

      Желаю локо развала, пусть вместо казанки в пфл играют. Не нужна такая команда в рпл.

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