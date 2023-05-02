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    «Локомотив» хочет избавиться от бразильского легионера

    В «Локомотиве» не рассчитывают на Педро Габриэла, также известного как Педриньо.

    «Сан-Паулу» расторг контракт с вингером, поэтому он должен вернуться в московский клуб.

    Однако «Локо» тоже хочет избавиться от бразильца. Ему активно ищут новую команду в Бразилии, Италии, Испании и Португалии.

    • «Локомотив» купил Педриньо в сентябре 2022 года за 3,5 миллиона евро.
    • Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
    • Зимой футболиста арендовал «Сан-Паулу», но сотрудничество между сторонами было досрочно прекращено из-за обвинений в домашнем насилии.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    02.05.2023 18:16
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