«Локомотив» хочет избавиться от бразильского легионера

В «Локомотиве» не рассчитывают на Педро Габриэла, также известного как Педриньо.
«Сан-Паулу» расторг контракт с вингером, поэтому он должен вернуться в московский клуб.
Однако «Локо» тоже хочет избавиться от бразильца. Ему активно ищут новую команду в Бразилии, Италии, Испании и Португалии.
- «Локомотив» купил Педриньо в сентябре 2022 года за 3,5 миллиона евро.
- Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
- Зимой футболиста арендовал «Сан-Паулу», но сотрудничество между сторонами было досрочно прекращено из-за обвинений в домашнем насилии.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова