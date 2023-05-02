«Локомотив» хочет избавиться от бразильского легионера

В «Локомотиве» не рассчитывают на Педро Габриэла, также известного как Педриньо.

«Сан-Паулу» расторг контракт с вингером, поэтому он должен вернуться в московский клуб.

Однако «Локо» тоже хочет избавиться от бразильца. Ему активно ищут новую команду в Бразилии, Италии, Испании и Португалии.

«Локомотив» купил Педриньо в сентябре 2022 года за 3,5 миллиона евро.

Он провел 6 матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.

Зимой футболиста арендовал «Сан-Паулу», но сотрудничество между сторонами было досрочно прекращено из-за обвинений в домашнем насилии.

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