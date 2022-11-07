Агент Педриньо отреагировал на новость об отстранении бразильца от тренировок с основой «Локомотива»

Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, также известного как Педриньо, не подтвердил, что игрока отстранили от работы с основным составом.
«Ничего не знаю об отстранении Педриньо от тренировок с основным составом «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом», – сказал агент.
- В сентябре «Локо» купил Габриэла за 3,5 миллиона евро.
- Контракт с ним рассчитан на 4 года.
- В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
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Источник: «Чемпионат»