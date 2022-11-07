Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Педриньо отреагировал на новость об отстранении бразильца от тренировок с основой «Локомотива»

    Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, также известного как Педриньо, не подтвердил, что игрока отстранили от работы с основным составом.

    «Ничего не знаю об отстранении Педриньо от тренировок с основным составом «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом», – сказал агент.

    • В сентябре «Локо» купил Габриэла за 3,5 миллиона евро.
    • Контракт с ним рассчитан на 4 года.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Локомотив» отстранил Педриньо от тренировок с основой (Metaratings) 5
    Агент заявил, что Педро Габриэл обеспокоен положением «Локомотива»
    Педриньо назвал самого серьезного игрока «Локомотива»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11