Агент Педриньо отреагировал на новость об отстранении бразильца от тренировок с основой «Локомотива»

Фернандо Гарсия, агент нападающего «Локомотива» Педро Габриэла, также известного как Педриньо, не подтвердил, что игрока отстранили от работы с основным составом.

«Ничего не знаю об отстранении Педриньо от тренировок с основным составом «Локомотива» из-за разногласий с тренерским штабом», – сказал агент.

В сентябре «Локо» купил Габриэла за 3,5 миллиона евро.

Контракт с ним рассчитан на 4 года.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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