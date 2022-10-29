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    Педриньо рассказал о дружбе с футболистом «Арсенала»

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, заявил, что дружит с форвардом «Арсенала» Габриэлом Жезусом.

    – Читал, что Габи Жезус тоже из Жардим-Пери.

    – О, да! Мы вместе выросли и до сих пор дружим. Габи на два года старше меня, но мы играли вместе за одну из городских команд.

    Условия были ужасными: поля, на которых мы играли и тренировались, часто были засыпаны листвой и залиты лужами.

    Но это не мешало нам показывать свои лучшие качества. Нам обоим было очень сложно. То, что мы чего-то добились, говорит о силе наших характеров.

    Мы хотим служить примером для тех ребят, которые играют в футбол в фавелах. По всему Жардим-Пери очень много граффити с изображением меня и Габи. Они служат вдохновением для ребят с улиц.

    • «Локо» купил 22-летнего Педриньо за 3,5 миллиона евро.
    • Контракт с ним рассчитан на 4 года.
    • Вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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    Источник: Sport24

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