Педриньо рассказал о дружбе с футболистом «Арсенала»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, заявил, что дружит с форвардом «Арсенала» Габриэлом Жезусом.

– Читал, что Габи Жезус тоже из Жардим-Пери.

– О, да! Мы вместе выросли и до сих пор дружим. Габи на два года старше меня, но мы играли вместе за одну из городских команд.

Условия были ужасными: поля, на которых мы играли и тренировались, часто были засыпаны листвой и залиты лужами.

Но это не мешало нам показывать свои лучшие качества. Нам обоим было очень сложно. То, что мы чего-то добились, говорит о силе наших характеров.

Мы хотим служить примером для тех ребят, которые играют в футбол в фавелах. По всему Жардим-Пери очень много граффити с изображением меня и Габи. Они служат вдохновением для ребят с улиц.