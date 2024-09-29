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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Коринтианс
Сан-Паулу - Коринтианс: обзор матча 29 сентября 2024
Сан-Паулу
29.09.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Коринтианс
45+8'
Л. Моура (П)
76'
Р. Арболеда
90+8'
А. Силва
83'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Коринтианс
Желтая карточка
Эрик
90'
+8
ГОЛ! 3:1!
А. Силва
Пас отдал
Н. Феррарези
90'
+8
Желтая карточка
Х. Кальери
90'
+5
Желтая карточка
Н. Феррарези
87'
83'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
А. Каррильо
Замена
Д. Льюис
️️️️
Велингтон
83'
Замена
А. Силва
️️️️
В. Рато
83'
ГОЛ! 2:0!
Р. Арболеда
Пас отдал
В. Рато
76'
Замена
L.
️️️️
Д. Бобадилья
71'
Замена
Н. Феррарези
️️️️
Рафинья
71'
Замена
Эрик
️️️️
Лусиано
71'
Желтая карточка
А. Франко
69'
68'
Замена
Г. Энрике
️️️️
Шарлес
64'
Красная карточка
А. Рамальо
64'
Желтая карточка
Шарлес
60'
Замена
М. Депай
️️️️
Р. Гарро
Желтая карточка
Рафинья
52'
48'
Желтая карточка
И. Коронадо
46'
Замена
И. Коронадо
️️️️
Б. Бидон
46'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Биду
46'
Замена
А. Каррильо
️️️️
Х. Мартинес
45'
+11
Желтая карточка
А. Ромеро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Моура
45'
+8
45'
+5
Вторая желтая
Фагнер
Желтая карточка
Лусиано
39'
28'
Желтая карточка
Фагнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
(К)
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
(К)
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
70
Хосе Мартинес
ОП
35
Шарлес
ЦП
7
Брено Бидон
ЦП
8
Родриго Гарро
ЦП
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
ОП
37
Райан
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
7
Педро Энрике
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
4-1-2-3
23
Рафаэл
34
Велингтон
5
Арболеда
15
Франко
13
Рафинья
14
Густаво
10
Рато
7
Моура
9
Кальери
10
Лусиано
16
Бобадилья
4-1-3-1-1
1
Соуза
5
Рамальо
25
Кака
23
Фагнер
21
Биду
70
Мартинес
35
Шарлес
7
Бидон
8
Гарро
11
Ромеро
9
Алберто
34
Велингтон
18
Льюис
18
Льюис
34
Велингтон
13
Рафинья
5
Феррарези
5
Феррарези
13
Рафинья
10
Лусиано
33
Эрик
33
Эрик
10
Лусиано
16
Бобадилья
28
28
16
Бобадилья
10
Рато
17
Силва
17
Силва
10
Рато
35
Шарлес
13
Энрике
13
Энрике
35
Шарлес
21
Биду
4
Торрес
4
Торрес
21
Биду
7
Бидон
77
Коронадо
77
Коронадо
7
Бидон
70
Мартинес
19
Каррильо
19
Каррильо
70
Мартинес
8
Гарро
10
Депай
10
Депай
8
Гарро
Остались в запасе
Сан-Паулу
Коринтианс
13
Жандрей
ВР
4
Руан
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
ОП
37
Райан
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
4
Руан
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
ОП
37
Райан
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Статистика матча Сан-Паулу - Коринтианс
6
2
4
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
7
2
Нарушения
18
17
Офсайды
2
2
Количество передач
385
339
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.7
0.7
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3 : 1
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Ботафого
1 : 1
24.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Коринтианс
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Коринтианс
- : -
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1 : 1
26.11.2026
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Коринтианс
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19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
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Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
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Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estadio Nacional Mane Garrincha, Brasilia
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