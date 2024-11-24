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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Минейро
Сан-Паулу - Атлетико Минейро: обзор матча 24 ноября 2024
Сан-Паулу
24.11.2024, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
24'
Ф. Вера (АГ)
45+1'
А. Силва
1'
Паулиньо
19'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Минейро
89'
Желтая карточка
P. Vitor
83'
Замена
Дейверсон
️️️️
Паулиньо
83'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Халк
Замена
М. Араухо
️️️️
А. Силва
83'
Замена
Патрик
️️️️
Рафинья
83'
Замена
В. Гомес
️️️️
Феррейра
77'
70'
Замена
Отавио
️️️️
М. Сарачо
Замена
М. Антонио
️️️️
Алиссон
69'
Замена
В. Рато
️️️️
Лусиано
69'
65'
Замена
P. Vitor
️️️️
И. Гомес
Желтая карточка
И. Винисиус
63'
56'
Желтая карточка
Лянко
Желтая карточка
Руан
54'
53'
Желтая карточка
Р. Саравия
Желтая карточка
Лусиано
53'
46'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Бернард
45'
+6
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
45'
+6
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
ГОЛ! 2:2!
А. Силва
Пас отдал
Л. Моура
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Вера
24'
19'
ГОЛ! 0:2!
Паулиньо
Пас отдал
Халк
1'
ГОЛ! 0:1!
Паулиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
4
Руан
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
25
Алиссон
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
13
Лянко
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
7
Халк
(К)
ПВ
Главный тренер
Габриэль Милито
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
94
Отавио
ОП
27
Paulo Vitor
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
30
Алиссон
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4-1-3-2
23
Рафаэл
4
Руан
15
Франко
13
Рафинья
18
Винисиус
14
Густаво
25
Алиссон
11
Феррейра
7
Моура
17
Силва
10
Лусиано
3-1-3-3
22
Эверсон
20
Саравия
6
Алонсо
13
Лянко
15
Вера
6
Батталья
21
Франко
17
Гомес
7
Халк
11
Бернард
10
Паулиньо
13
Рафинья
36
Патрик
36
Патрик
13
Рафинья
25
Алиссон
8
Антонио
8
Антонио
25
Алиссон
10
Лусиано
10
Рато
10
Рато
10
Лусиано
17
Силва
15
Араухо
15
Араухо
17
Силва
11
Феррейра
7
Гомес
7
Гомес
11
Феррейра
Сарачо
94
Отавио
94
Отавио
Сарачо
17
Гомес
27
27
17
Гомес
11
Бернард
11
Сарачо
11
Сарачо
11
Бернард
7
Халк
11
Варгас
11
Варгас
7
Халк
10
Паулиньо
16
Дейверсон
16
Дейверсон
10
Паулиньо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
13
Жандрей
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
33
Эрик
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
30
Алиссон
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
33
Эрик
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
30
Алиссон
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Минейро
3
5
Всего ударов по воротам
13
3
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
11
Количество передач
554
486
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.03
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Морумби
Новости команд
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