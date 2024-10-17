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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Васко да Гама
Сан-Паулу - Васко да Гама: обзор матча 17 октября 2024
Сан-Паулу
17.10.2024, четверг, 03:45
Бразилия. Серия А, 30 тур
3 : 0
Завершен
Васко да Гама
9'
Лусиано
46'
Л. Моура
67'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Васко да Гама
Замена
S. Longo
️️️️
S.
83'
Замена
Д. Галоппо
️️️️
М. Антонио
83'
Замена
Феррейра
️️️️
Л. Моура
78'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Лусиано
77'
76'
Замена
Ж. Менезес
️️️️
Ф. Коутиньо
76'
Замена
П. Галдамес
️️️️
П. Вегетти
ГОЛ! 3:0!
Л. Моура
Пас отдал
В. Рато
67'
Желтая карточка
Велингтон
66'
Замена
В. Рато
️️️️
Эрик
66'
59'
Замена
L.
️️️️
Л. Питон
ГОЛ! 2:0!
Л. Моура
Пас отдал
Лусиано
46'
46'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
Пас отдал
Х. Кальери
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
33
Эрик
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
35
Sabino
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
85
Матеус Карвальо
ОП
10
Димитри Пайет
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
34
Igão
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
20
Родригиньо
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
31
Росси
ПВ
3-1-1-2-3
23
Рафаэл
34
Велингтон
4
Руан
18
Винисиус
14
Густаво
8
Антонио
33
Эрик
7
Моура
9
Кальери
10
Лусиано
35
4-2-1-2-1
1
Жардим
96
Энрике
4
Виктор
3
Майкон
6
Питон
5
Моура
85
Карвальо
25
Родригес
10
Пайет
11
Коутиньо
19
Вегетти
35
5
5
35
10
Лусиано
11
Нестор
11
Нестор
10
Лусиано
8
Антонио
11
Галоппо
11
Галоппо
8
Антонио
33
Эрик
10
Рато
10
Рато
33
Эрик
7
Моура
11
Феррейра
11
Феррейра
7
Моура
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
19
Вегетти
4
Галдамес
4
Галдамес
19
Вегетти
6
Питон
12
12
6
Питон
11
Коутиньо
16
Менезес
16
Менезес
11
Коутиньо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Васко да Гама
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
34
Igão
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
15
Juan Sforza
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
31
Росси
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
34
Igão
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Лео
ЦЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
15
Juan Sforza
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
37
Райан Витор
ПВ
31
Росси
ПВ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Сан-Паулу - Васко да Гама
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
5
Офсайды
1
1
Количество передач
389
432
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.04
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Васко да Гама
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
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1
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25 ноября
1
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