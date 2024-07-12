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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Атлетико Минейро - Сан-Паулу: обзор матча 12 июля 2024
Атлетико Минейро
12.07.2024, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
13'
Э. Варгас
45+3'
Паулиньо
19'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Замена
B. Palacios Alzate
️️️️
Паулиньо
90'
+3
86'
Замена
Эрик
️️️️
Л. Моура
86'
Замена
А. Силва
️️️️
Х. Кальери
84'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Винисиус
83'
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
Каду
️️️️
Э. Варгас
74'
66'
Замена
В. Рато
️️️️
Феррейра
66'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Лусиано
58'
Красная карточка
А. Франко
ГОЛ! 2:1!
Паулиньо
45'
+3
Желтая карточка
Халк
44'
19'
ГОЛ! 1:1!
Л. Моура
ГОЛ! 1:0!
Э. Варгас
13'
Желтая карточка
Р. Батталья
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
7
Халк
(К)
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
49
Ромуло
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Микель Араухо
АП
10
Веллингтон Рато
АП
33
Эрик
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Мендес
3
Фукс
13
Арана
20
Саравия
94
Отавио
6
Батталья
21
Франко
10
Паулиньо
10
Скарпа
7
Халк
11
Варгас
4-1-3-2
23
Рафаэл
18
Винисиус
15
Франко
5
Арболеда
34
Велингтон
14
Густаво
7
Моура
25
Алиссон
11
Феррейра
9
Кальери
10
Лусиано
10
Паулиньо
30
30
10
Паулиньо
11
Варгас
42
Каду
42
Каду
11
Варгас
18
Винисиус
13
Рафинья
13
Рафинья
18
Винисиус
10
Лусиано
11
Нестор
11
Нестор
10
Лусиано
11
Феррейра
10
Рато
10
Рато
11
Феррейра
7
Моура
33
Эрик
33
Эрик
7
Моура
9
Кальери
17
Силва
17
Силва
9
Кальери
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
1
Gabriel Delfim
ВР
49
Ромуло
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
13
Жандрей
ВР
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Микель Араухо
АП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
49
Ромуло
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
40
Виктиньо
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Микель Араухо
АП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Атлетико Минейро - Сан-Паулу
2
1
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
13
Количество передач
607
365
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
0.62
1.16
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
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