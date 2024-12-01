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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Сан-Паулу
Гремио - Сан-Паулу: обзор матча 01 декабря 2024
Гремио
01.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
36'
Ф. Кристальдо
45+1'
Руан (АГ)
64'
Л. Густаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Сан-Паулу
Желтая карточка
К. Павон
90'
+4
Замена
К. Павон
️️️️
Й. Сотельдо
88'
76'
Замена
В. Гомес
️️️️
А. Силва
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Доди
76'
Замена
Эденилсон
️️️️
А. Аравена
76'
75'
Замена
Д. Бобадилья
️️️️
Алиссон
72'
Желтая карточка
В. Рато
Замена
M. Monsalve
️️️️
Ф. Кристальдо
65'
64'
ГОЛ! 2:1!
Л. Густаво
62'
Замена
В. Рато
️️️️
Феррейра
62'
Замена
Патрик
️️️️
Рафинья
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Руан
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кристальдо
Пас отдал
Ж. Педро
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Pedro Geromel
(К)
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
28
Александр Аравена
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
4
Руан
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
34
Miguel Monsalve
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маркесин
6
Рейналдо
3
21
Жемерсон
18
Педро
17
Доди
30
Сотельдо
20
Вилласанти
19
Кристальдо
22
Брейтуэйт
28
Аравена
4-1-3-2
23
Рафаэл
18
Винисиус
15
Франко
13
Рафинья
4
Руан
14
Густаво
7
Моура
25
Алиссон
11
Феррейра
17
Силва
10
Лусиано
17
Доди
6
Виларди
6
Виларди
17
Доди
28
Аравена
88
Эденилсон
88
Эденилсон
28
Аравена
30
Сотельдо
7
Павон
7
Павон
30
Сотельдо
19
Кристальдо
34
34
19
Кристальдо
13
Рафинья
36
Патрик
36
Патрик
13
Рафинья
11
Феррейра
10
Рато
10
Рато
11
Феррейра
25
Алиссон
16
Бобадилья
16
Бобадилья
25
Алиссон
17
Силва
7
Гомес
7
Гомес
17
Силва
Остались в запасе
Гремио
Сан-Паулу
1
Рафаэль Кабрал
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
19
Диего Коста
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
13
Жандрей
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
34
Igor Schlemper
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
19
Диего Коста
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Гремио - Сан-Паулу
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
6
Нарушения
11
7
Офсайды
2
2
Количество передач
302
498
Сейвы
1
6
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.23
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
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