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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сан-Паулу
Палмейрас - Сан-Паулу: обзор матча 18 августа 2024
Палмейрас
18.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
55'
Х. Мануэль Лопес
90+12'
Х. Мануэль Лопес
72'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Сан-Паулу
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
90'
+14
ГОЛ! 2:1!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Рони
90'
+12
90'
+6
Вторая желтая
Лусиано
Желтая карточка
М. Роша
90'
+2
Замена
Рони
️️️️
Р. Риос
87'
82'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Р. Нестор
82'
Замена
Х. Кальери
️️️️
А. Силва
Замена
R.
️️️️
Лазаро
81'
Замена
Маурисио
️️️️
Р. Вейга
81'
74'
Желтая карточка
Лусиано
72'
ГОЛ! 1:1!
Лусиано
Замена
А. Морено
️️️️
З. Рафаэль
71'
Замена
Вандерлан
️️️️
К. Паулиста
71'
67'
Замена
А. Франко
️️️️
Патрик
Желтая карточка
Г. Гомес
60'
60'
Замена
Лусиано
️️️️
М. Араухо
60'
Замена
Л. Моура
️️️️
M.
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Лопес
55'
43'
Желтая карточка
S.
11'
Замена
Патрик
️️️️
Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
30
Moreira
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
(К)
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Микель Араухо
АП
10
Веллингтон Рато
АП
35
Sabino
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
6
Анибал Морено
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
4
Агустин Гиай
ЦП
19
Rômulo
ЦП
18
Маурисио
АП
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
4-2-2-2
1
Вевертон
38
Паулиста
22
Рейс
15
Гомес
14
Роша
93
Зе Рафаэль
5
Риос
17
Лазаро
23
Вейга
42
Лопес
41
Эстевао
3-1-3-3
23
Рафаэл
30
5
Арболеда
5
Феррарези
11
Нестор
15
Араухо
10
Рато
11
Феррейра
17
Силва
16
Бобадилья
35
38
Паулиста
12
Вандерлан
12
Вандерлан
38
Паулиста
93
Зе Рафаэль
6
Морено
6
Морено
93
Зе Рафаэль
17
Лазаро
19
19
17
Лазаро
23
Вейга
18
Маурисио
18
Маурисио
23
Вейга
5
Риос
33
Рони
33
Рони
5
Риос
11
Феррейра
36
Патрик
36
Патрик
11
Феррейра
Патрик
15
Франко
15
Франко
Патрик
11
Нестор
14
Густаво
14
Густаво
11
Нестор
30
7
Моура
7
Моура
30
17
Силва
9
Кальери
9
Кальери
17
Силва
15
Араухо
10
Лусиано
10
Лусиано
15
Араухо
Остались в запасе
Палмейрас
Сан-Паулу
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
4
Агустин Гиай
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
5
Фабиньо
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
4
Агустин Гиай
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Луиджи Ханри
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Палмейрас - Сан-Паулу
3
1
2
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
17
12
Офсайды
2
1
Количество передач
415
384
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.56
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
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25 ноября
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