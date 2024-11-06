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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Сан-Паулу
Баия - Сан-Паулу: обзор матча 06 ноября 2024
Баия
06.11.2024, среда, 03:30
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 3
Завершен
Сан-Паулу
41'
Л. Густаво
66'
В. Рато
90+1'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Сан-Паулу
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
Л. Моура
Пас отдал
В. Рато
82'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Лусиано
82'
Замена
Рафинья
️️️️
И. Винисиус
Желтая карточка
G. Xavier
81'
Замена
К. де Пена
️️️️
А. Кайо
69'
66'
ГОЛ! 0:2!
В. Рато
63'
Замена
В. Рато
️️️️
Феррейра
Замена
Эвералдо
️️️️
Адемир
62'
Желтая карточка
Кану
61'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Ж. Лукас
61'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Каули
61'
59'
Замена
L.
️️️️
М. Антонио
59'
Замена
Р. Арболеда
️️️️
Д. Льюис
55'
Желтая карточка
S.
Желтая карточка
Ж. Лукас
51'
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Густаво
36'
Желтая карточка
М. Антонио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Баия
31
Адриэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
33
Эрик
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
3-3-2-3
3
4
Кану
4
Ариас
8
Кайо
6
Лукас
10
Рибейро
80
Каули
7
Адемир
97
Родригес
46
Джуба
1
3-1-1-2-3
23
Рафаэл
18
Винисиус
15
Франко
18
Льюис
14
Густаво
8
Антонио
7
Моура
11
Феррейра
35
10
Лусиано
9
Кальери
6
Лукас
5
Асеведо
5
Асеведо
6
Лукас
8
Кайо
14
де Пена
14
де Пена
8
Кайо
80
Каули
9
Ратао
9
Ратао
80
Каули
7
Адемир
27
Эвералдо
27
Эвералдо
7
Адемир
18
Льюис
5
Арболеда
5
Арболеда
18
Льюис
18
Винисиус
13
Рафинья
13
Рафинья
18
Винисиус
10
Лусиано
11
Нестор
11
Нестор
10
Лусиано
11
Феррейра
10
Рато
10
Рато
11
Феррейра
8
Антонио
28
28
8
Антонио
Остались в запасе
Баия
Сан-Паулу
31
Адриэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
13
Жандрей
ВР
4
Руан
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
33
Эрик
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
33
Давид Дуарт
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
4
Руан
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
33
Эрик
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Баия - Сан-Паулу
3
2
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
13
16
Офсайды
0
1
Количество передач
434
414
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.38
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
Все
Баия
Сан-Паулу
Серия A: шансы «Ботафого» и «Баии» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 11:05
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
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20 ноября
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19 ноября
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18 ноября
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Вчера, 11:05
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