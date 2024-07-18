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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Гремио
Сан-Паулу - Гремио: обзор матча 18 июля 2024
Сан-Паулу
18.07.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Гремио
10'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Гремио
Желтая карточка
Феррейра
90'
+13
Вторая желтая
И. Винисиус
90'
+9
Желтая карточка
Велингтон
90'
+1
Желтая карточка
Рафаэл
78'
Замена
А. Силва
️️️️
Х. Кальери
69'
Замена
Д. Галоппо
️️️️
Лусиано
64'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Л. Моура
64'
Замена
В. Рато
️️️️
Алиссон
55'
46'
Замена
Натан
️️️️
Э. Галдино
46'
Замена
Ф. Карбальо
️️️️
Ж. Виларди
Желтая карточка
Л. Моура
41'
Желтая карточка
И. Винисиус
38'
31'
Желтая карточка
М. Вилласанти
23'
Желтая карточка
Ж. Виларди
ГОЛ! 1:0!
Л. Моура
Пас отдал
Алиссон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Гремио
1
Агустин Маркесин
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
17
Доди
ОП
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
17
Эвертон Галдино
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
9
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
4-3-2
23
Рафаэл
34
Велингтон
5
Феррарези
5
Арболеда
18
Винисиус
11
Феррейра
25
Алиссон
7
Моура
9
Кальери
10
Лусиано
4-1-3-1-1
1
Маркесин
18
Педро
19
Эли
36
Ната
6
Рейналдо
17
Доди
20
Вилласанти
6
Виларди
30
Сотельдо
17
Галдино
7
Павон
10
Лусиано
11
Галоппо
11
Галоппо
10
Лусиано
7
Моура
11
Нестор
11
Нестор
7
Моура
25
Алиссон
10
Рато
10
Рато
25
Алиссон
9
Кальери
17
Силва
17
Силва
9
Кальери
6
Виларди
33
Карбальо
33
Карбальо
6
Виларди
17
Галдино
14
Натан
14
Натан
17
Галдино
Остались в запасе
Сан-Паулу
Гремио
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
9
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
9
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Pedro Geromel
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
10
Натан Рибейро
ЛВ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Сан-Паулу - Гремио
5
1
2
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
8
9
Нарушения
16
8
Количество передач
468
395
Сейвы
5
7
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.48
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Морумби
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