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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 11 августа 2024
Сан-Паулу
11.08.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
15'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
87'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Магиньо
Замена
Эрик
️️️️
В. Рато
81'
Замена
Феррейра
️️️️
М. Антонио
80'
77'
Замена
E.
️️️️
Г. Баральяс
Замена
Р. Арболеда
️️️️
M.
72'
Замена
Лусиано
️️️️
М. Араухо
72'
Замена
Д. Бобадилья
️️️️
L.
67'
Желтая карточка
L.
59'
53'
Желтая карточка
Г. Баральяс
46'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
D. Freitas
46'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
A. Cruz
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
В. Рато
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Родриго Нестор
(К)
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
15
Микель Араухо
АП
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
14
Pedro Henrique
(К)
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
9
Derek Freitas
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Igão
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
20
Родригиньо
ЦП
33
Эрик
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
16
Randerson
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
20
Eli
ЦФ
3-2-2-3
13
Жандрей
36
Патрик
5
Феррарези
30
8
Антонио
11
Нестор
15
Араухо
10
Рато
17
Силва
28
35
4-1-2-1-2
22
Ранхел
2
Магиньо
14
5
3
5
Рхалдней
44
Баральяс
19
Фернандо
7
Шейлон
15
9
30
5
Арболеда
5
Арболеда
30
8
Антонио
11
Феррейра
11
Феррейра
8
Антонио
10
Рато
33
Эрик
33
Эрик
10
Рато
15
Араухо
10
Лусиано
10
Лусиано
15
Араухо
28
16
Бобадилья
16
Бобадилья
28
2
Магиньо
15
Фелипе
15
Фелипе
2
Магиньо
15
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
15
9
9
Уртадо
9
Уртадо
9
44
Баральяс
20
20
44
Баральяс
Остались в запасе
Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе
23
Рафаэл
ВР
34
Igão
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
37
Энрике Кармо
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
16
Randerson
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
34
Igão
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
37
Энрике Кармо
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Остались в запасе
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
13
Yeferson Rodallega
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
16
Randerson
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе
1
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
8
Офсайды
1
1
Количество передач
451
548
Сейвы
6
5
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.68
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Морумби
Посещаемость:
46600 из 67428 зрителей (69%)
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