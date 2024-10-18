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    • Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал

    Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выделил самого талантливого партнера по московскому клубу.

    – Кто был самым талантливым футболистом, с кем ты выступал в ЦСКА?

    – Вагнер Лав был самым талантливым футболистом ЦСКА и без проблем заиграл бы в любом клубе мира. Когда я его встретил в Казахстане, он был большим профессионалом.

    Мы с ним шутили. Вагнер говорил, что, если бы в молодости был таким профессионалом, как сейчас, играл бы в «Барселоне» или «Реале». Это 100 процентов!

    • Тошич был в ЦСКА в 2010-2017 годах.
    • За команду он провел 182 матча в РПЛ, забил 37 голов.
    • В этом году Зоран завершил карьеру.

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    Источник: «РБ Спорт»

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