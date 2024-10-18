Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выделил самого талантливого партнера по московскому клубу.

– Кто был самым талантливым футболистом, с кем ты выступал в ЦСКА?

– Вагнер Лав был самым талантливым футболистом ЦСКА и без проблем заиграл бы в любом клубе мира. Когда я его встретил в Казахстане, он был большим профессионалом.

Мы с ним шутили. Вагнер говорил, что, если бы в молодости был таким профессионалом, как сейчас, играл бы в «Барселоне» или «Реале». Это 100 процентов!