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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Атлетико Гойяненсе
Баия - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 08 декабря 2024
Баия
08.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
41'
Тасиано
58'
Л. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Атлетико Гойяненсе
Желтая карточка
Эвералдо
90'
+3
Желтая карточка
Y. Felipe
90'
+2
Замена
Y. Felipe
️️️️
Ж. Лукас
79'
76'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
D. Freitas
Желтая карточка
Н. Асеведо
74'
Замена
Эвералдо
️️️️
Адемир
71'
Замена
Каули
️️️️
Э. Рибейро
70'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
А. Кайо
67'
60'
Замена
P. Henrique
️️️️
A. Martins
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Родригес
58'
46'
Замена
М. Лакава
️️️️
Рхалдней
ГОЛ! 1:0!
Тасиано
Пас отдал
Адемир
41'
39'
Желтая карточка
G. Freitas
22'
Замена
J.
️️️️
Шейлон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
16
Тасиано
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К)
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
5
Рхалдней
ОП
25
Gonzalo Freitas
ЦП
70
Рони
ЦП
7
Шейлон
АП
9
Derek Freitas
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
5
Николас Асеведо
ОП
80
Каули
АП
27
Эвералдо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
19
Geovane
ЦФ
3-4-1-3
3
4
Кану
12
Жилберто
6
Лукас
10
Рибейро
16
Тасиано
8
Кайо
7
Адемир
97
Родригес
46
Джуба
1
4-1-2-1-2
1
Роналдо
2
Магиньо
4
Винисиус
5
3
5
Рхалдней
25
70
Рони
7
Шейлон
15
9
8
Кайо
5
Асеведо
5
Асеведо
8
Кайо
10
Рибейро
80
Каули
80
Каули
10
Рибейро
7
Адемир
27
Эвералдо
27
Эвералдо
7
Адемир
6
Лукас
88
88
6
Лукас
3
14
14
3
7
Шейлон
18
18
7
Шейлон
5
Рхалдней
36
Лакава
36
Лакава
5
Рхалдней
9
9
Уртадо
9
Уртадо
9
Остались в запасе
Баия
Атлетико Гойяненсе
31
Адриэл
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
23
Резенде
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
22
Педро Ранхел
ВР
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Geovane
ЦФ
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
40
Сисиньо
ПЗ
23
Резенде
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
24
Rafael Haller
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
19
Geovane
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Баия - Атлетико Гойяненсе
3
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
11
Офсайды
2
2
Количество передач
312
337
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
2.98
0.36
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
- : -
03.12.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
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Баия
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