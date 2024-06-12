Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент форварда «Атлетико Гойяненсе» Вагнера Лава, не против трансфера игрока в ЦСКА.
«Во время прошлого трансферного окна мы не получали никаких предложений от ЦСКА. Если зимой клуб свяжется с нами на тему перехода, это будет подарком для Вагнера и ЦСКА.
Думаю, это было бы идеальным завершением его карьеры», – сказал Эвандро.
- В 5 матчах сезона Серии А у 40-летнего Вагнера 1 гол.
- За ЦСКА Вагнер провел 259 матчей, забил 124 гола, сделал 53 ассиста.
- С командой он брал Кубок УЕФА.