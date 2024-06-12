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    • Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА

    Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА

    Эвандро Феррейра, агент форварда «Атлетико Гойяненсе» Вагнера Лава, не против трансфера игрока в ЦСКА.

    «Во время прошлого трансферного окна мы не получали никаких предложений от ЦСКА. Если зимой клуб свяжется с нами на тему перехода, это будет подарком для Вагнера и ЦСКА.

    Думаю, это было бы идеальным завершением его карьеры», – сказал Эвандро.

    • В 5 матчах сезона Серии А у 40-летнего Вагнера 1 гол.
    • За ЦСКА Вагнер провел 259 матчей, забил 124 гола, сделал 53 ассиста.
    • С командой он брал Кубок УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:45
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1718205723
    На пенсию из армии ЦСКА)) цирк
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