Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА

Эвандро Феррейра, агент форварда «Атлетико Гойяненсе» Вагнера Лава, не против трансфера игрока в ЦСКА.

«Во время прошлого трансферного окна мы не получали никаких предложений от ЦСКА. Если зимой клуб свяжется с нами на тему перехода, это будет подарком для Вагнера и ЦСКА.

Думаю, это было бы идеальным завершением его карьеры», – сказал Эвандро.