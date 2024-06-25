Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава

Агент нападающего «Аваи» Вагнера Лава Эвандр Феррейра высказался о возможности возвращения бразильца в ЦСКА.
– По окончании контракта с новым клубом Вагнеру будет 41 год, возможно ли такое, что «Аваи» станет его последней командой?
– Мы не знаем! Только будущее ответит на этот вопрос.
– То есть возвращение в ЦСКА еще возможно?
– ЦСКА не заинтересован в Вагнере.
– Разве клуб не обращался?
– За все время с момента отъезда из России ЦСКА обращался лишь однажды.
– Тогда Вагнер может помочь клубу в качестве менеджера или скаута.
– Посмотрим, чем Вагнер захочет заниматься в будущем.
- Недавно 40-летний Вагнер Лав подписал контракт с «Аваи» до мая 2025 года.
- Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
- Последним клубом бразильца был «Атлетико Гойяненсе». В этом сезоне форвард провел 25 матчей и забил 7 голов.