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    • Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава

    Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава

    Агент нападающего «Аваи» Вагнера Лава Эвандр Феррейра высказался о возможности возвращения бразильца в ЦСКА.

    – По окончании контракта с новым клубом Вагнеру будет 41 год, возможно ли такое, что «Аваи» станет его последней командой?

    – Мы не знаем! Только будущее ответит на этот вопрос.

    – То есть возвращение в ЦСКА еще возможно?

    – ЦСКА не заинтересован в Вагнере.

    – Разве клуб не обращался?

    – За все время с момента отъезда из России ЦСКА обращался лишь однажды.

    – Тогда Вагнер может помочь клубу в качестве менеджера или скаута.

    – Посмотрим, чем Вагнер захочет заниматься в будущем.

    • Недавно 40-летний Вагнер Лав подписал контракт с «Аваи» до мая 2025 года.
    • Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
    • Последним клубом бразильца был «Атлетико Гойяненсе». В этом сезоне форвард провел 25 матчей и забил 7 голов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    bset
    1719307598
    Эх, новости про Вагнера в ЦСКА заканчиваются после его перехода. Ждем очередной серии зимой.
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