Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава

Агент нападающего «Аваи» Вагнера Лава Эвандр Феррейра высказался о возможности возвращения бразильца в ЦСКА.

– По окончании контракта с новым клубом Вагнеру будет 41 год, возможно ли такое, что «Аваи» станет его последней командой?

– Мы не знаем! Только будущее ответит на этот вопрос.

– То есть возвращение в ЦСКА еще возможно?

– ЦСКА не заинтересован в Вагнере.

– Разве клуб не обращался?

– За все время с момента отъезда из России ЦСКА обращался лишь однажды.

– Тогда Вагнер может помочь клубу в качестве менеджера или скаута.

– Посмотрим, чем Вагнер захочет заниматься в будущем.