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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Атлетико Гойяненсе
Васко да Гама - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 01 декабря 2024
Васко да Гама
01.12.2024, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико Гойяненсе
75'
М. Домингес
90+3'
А. Тейшейра
21'
Л. Фернандо
56'
Л. Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Атлетико Гойяненсе
ГОЛ! 2:2!
А. Тейшейра
Пас отдал
П. Вегетти
90'
+3
86'
Желтая карточка
Л. Фернандо
85'
Желтая карточка
Л. Фернандо
85'
Замена
J.
️️️️
Рхалдней
85'
Замена
P. Henrique
️️️️
Л. Фернандо
Замена
Жаир
️️️️
У. Моура
83'
78'
Замена
G. Freitas
️️️️
Г. Баральяс
ГОЛ! 1:2!
М. Домингес
Пас отдал
А. Тейшейра
75'
Желтая карточка
Д. Пайет
72'
Замена
М. Домингес
️️️️
Ф. Коутиньо
70'
63'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
D. Freitas
56'
ГОЛ! 0:2!
Л. Фернандо
Пас отдал
Шейлон
50'
Желтая карточка
Рхалдней
Желтая карточка
У. Моура
48'
46'
Замена
A. Cruz
️️️️
G. Romão
Замена
L.
️️️️
Л. Питон
46'
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фернандо
Пас отдал
D. Freitas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
5
Уго Моура
ОП
37
Райан Витор
ПВ
23
Alegria
ЦФ
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
70
Рони
ЦП
44
Габриэль Баральяс
(К)
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
20
Bruno Tubarão
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
43
Luiz Gustavo
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
12
Leandrinho
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
8
Максим Домингес
АП
10
Димитри Пайет
АП
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Pedro Henrique
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
25
Gonzalo Freitas
ЦП
18
Janderson
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
15
Alejo Cruz
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
4-2-2-2
1
Жардим
6
Питон
4
Виктор
3
Лео
2
Родригес
85
Карвальо
5
Моура
11
Коутиньо
37
Витор
19
Вегетти
23
3-1-3-1-2
1
Роналдо
3
4
Винисиус
5
5
Рхалдней
70
Рони
44
Баральяс
19
Фернандо
7
Шейлон
9
20
6
Питон
12
12
6
Питон
5
Моура
8
Жаир
8
Жаир
5
Моура
11
Коутиньо
8
Домингес
8
Домингес
11
Коутиньо
19
Фернандо
14
14
19
Фернандо
44
Баральяс
25
25
44
Баральяс
5
Рхалдней
18
18
5
Рхалдней
5
15
15
5
9
9
Уртадо
9
Уртадо
9
Остались в запасе
Васко да Гама
Атлетико Гойяненсе
13
Кейллер
ВР
43
Luiz Gustavo
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
15
Juan Sforza
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Димитри Пайет
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
22
Педро Ранхел
ВР
14
Marcão
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
36
Матиас Лакава
ПВ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
43
Luiz Gustavo
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
15
Juan Sforza
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Димитри Пайет
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
14
Marcão
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
36
Матиас Лакава
ПВ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Статистика матча Васко да Гама - Атлетико Гойяненсе
2
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
10
Офсайды
1
3
Количество передач
573
384
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.23
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Paulo Torezin, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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