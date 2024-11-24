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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас: обзор матча 24 ноября 2024
Атлетико Гойяненсе
24.11.2024, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Палмейрас
20'
Р. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
89'
Желтая карточка
Вандерлан
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Л. Фернандо
83'
Замена
G. Freitas
️️️️
Рхалдней
83'
74'
Замена
Вандерлан
️️️️
К. Паулиста
74'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
А. Морено
Замена
Магиньо
️️️️
Рони
73'
Замена
J.
️️️️
A. Cruz
73'
Желтая карточка
Рони
64'
62'
Замена
Г. Менино
️️️️
Р. Вейга
62'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Рони
Замена
D. Freitas
️️️️
Ж. Уртадо
56'
Желтая карточка
Л. Фернандо
39'
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Вейга
Желтая карточка
Г. Баральяс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
70
Рони
ЦП
44
Габриэль Баральяс
(К)
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
20
Bruno Tubarão
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
22
Витор Рейс
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
33
Рони
ЛВ
5
Ричард Риос
ЦП
6
Анибал Морено
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
25
Gonzalo Freitas
ЦП
18
Janderson
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
19
Rômulo
ЦП
18
Маурисио
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
3-1-3-3
1
Роналдо
3
4
Винисиус
5
5
Рхалдней
70
Рони
44
Баральяс
19
Фернандо
9
Уртадо
15
20
4-2-3-1
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
22
Рейс
38
Паулиста
5
Риос
6
Морено
7
Андерсон
23
Вейга
33
Рони
41
Эстевао
70
Рони
2
Магиньо
2
Магиньо
70
Рони
5
Рхалдней
25
25
5
Рхалдней
15
18
18
15
19
Фернандо
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
19
Фернандо
9
Уртадо
9
9
9
Уртадо
38
Паулиста
12
Вандерлан
12
Вандерлан
38
Паулиста
6
Морено
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
6
Морено
23
Вейга
25
Менино
25
Менино
23
Вейга
33
Рони
42
Лопес
42
Лопес
33
Рони
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Палмейрас
22
Педро Ранхел
ВР
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ПВ
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
19
Rômulo
ЦП
18
Маурисио
АП
92
Дуду
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ПВ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
5
Навес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
19
Rômulo
ЦП
18
Маурисио
АП
92
Дуду
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
3
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
14
Офсайды
1
0
Количество передач
460
389
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.75
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Палмейрас
- : -
03.12.2026
Коритиба
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Benkenstein Pinheiro, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
Посещаемость:
11216
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