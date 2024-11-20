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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 20 ноября 2024
Атлетико Паранаэнсе
20.11.2024, среда, 22:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Гойяненсе
45+5'
Т. Куэльо
66'
Никао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе
Замена
Фернандиньо
️️️️
Т. Куэльо
87'
Замена
Фернандо
️️️️
Габриэль
86'
76'
Замена
М. Лакава
️️️️
Рони
Красная карточка
Т. Хелено
75'
Замена
M. Gamarra
️️️️
Никао
75'
69'
Замена
J.
️️️️
Ж. Уртадо
ГОЛ! 2:0!
Никао
Пас отдал
L. Godoy
66'
Замена
Эмерсонн
️️️️
L. Di Yorio
56'
ГОЛ! 1:0!
Т. Куэльо
Пас отдал
Габриэль
45'
+5
Желтая карточка
L. Godoy
42'
36'
Желтая карточка
Шейлон
Пенальти не реализован!
L. Di Yorio
23'
16'
Желтая карточка
A. Martins
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
8
João Cruz
ЦП
11
Никао
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
70
Рони
ЦП
44
Габриэль Баральяс
(К)
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
9
Жан Уртадо
ЦФ
20
Bruno Tubarão
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
42
Matheus Soares
ВР
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
88
Zé Vitor
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
19
Эмерсонн
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
15
Gustavo Daniel
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
18
Janderson
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
19
Geovane
ЦФ
4-1-1-2-2
1
29
44
Хелено
5
37
Эскивель
6
Габриэль
8
28
Куэльо
11
Никао
9
45
3-3-1-3
1
Роналдо
3
4
Винисиус
5
70
Рони
44
Баральяс
19
Фернандо
7
Шейлон
15
20
9
Уртадо
6
Габриэль
12
Фернандо
12
Фернандо
6
Габриэль
11
Никао
15
15
11
Никао
28
Куэльо
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
28
Куэльо
9
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
9
9
Уртадо
18
18
9
Уртадо
70
Рони
36
Лакава
36
Лакава
70
Рони
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе
42
Matheus Soares
ВР
24
Лео Линк
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
Главный тренер
Весли Карвальо
22
Педро Ранхел
ВР
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
15
Gustavo Daniel
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
19
Geovane
ЦФ
Остались в запасе
42
Matheus Soares
ВР
24
Лео Линк
ВР
44
Маркос Виктор
ЦЗ
88
Zé Vitor
ЦП
18
Кристиан
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
25
Бруно Пракседес
АП
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
24
Rafael Haller
ЦЗ
14
Marcão
ЦЗ
16
Luiz Gustavo
ЦЗ
15
Gustavo Daniel
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
19
Geovane
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе
1
1
2
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
9
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
298
496
Сейвы
5
6
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
8
10
xG (ожидаемые голы)
1.99
1.18
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Главный судья:
Alex Gomes Stefano, Brazil
Стадион:
Арена да Байшада
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