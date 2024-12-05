Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Форталеза
Атлетико Гойяненсе - Форталеза: обзор матча 05 декабря 2024
Атлетико Гойяненсе
05.12.2024, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
3 : 1
Завершен
Форталеза
21'
D. Freitas
79'
J.
85'
A. Cruz
12'
T. Cardona
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Форталеза
Желтая карточка
Ж. Уртадо
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Я. Пикачу
90'
Желтая карточка
Б. Кушчевич
Замена
М. Лакава
️️️️
A. Cruz
87'
Замена
G. Freitas
️️️️
Рони
87'
87'
Замена
Ф. Джонатан
️️️️
T. Cardona
87'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Э. Мартинес
ГОЛ! 3:1!
A. Cruz
85'
ГОЛ! 2:1!
J.
79'
Замена
J.
️️️️
Г. Баральяс
73'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
D. Freitas
73'
65'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Мойзес
65'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
64'
Желтая карточка
T. Cardona
Желтая карточка
Г. Баральяс
45'
+3
Замена
Магиньо
️️️️
B. Tubarão
43'
Желтая карточка
Рони
40'
ГОЛ! 1:1!
D. Freitas
Пас отдал
A. Cruz
21'
15'
Пенальти не реализован!
Х. Мартин Лусеро
12'
ГОЛ! 0:1!
T. Cardona
Пас отдал
Мариньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
3
Adriano Martins
ЦЗ
4
Аликс Винисиус
ЦЗ
5
Guilherme Romão
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
70
Рони
ЦП
44
Габриэль Баральяс
(К)
ЦП
7
Шейлон
АП
20
Bruno Tubarão
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
9
Derek Freitas
ЦФ
Форталеза
40
Eros Mancuso
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
5
Матеус Россетто
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
7
Мариньо
ПВ
18
Хуан Мартин Лусеро
(К)
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Атлетико Гойяненсе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
25
Gonzalo Freitas
ЦП
18
Janderson
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
19
Geovane
ЦФ
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Калебе
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Роналдо
3
4
Винисиус
5
5
Рхалдней
70
Рони
44
Баральяс
7
Шейлон
9
15
20
4-2-3-2
2
Бритес
13
Кушчевич
14
40
5
Россетто
35
Насименту
7
Мариньо
6
Мартинес
21
Мойзес
1
18
Лусеро
20
2
Магиньо
2
Магиньо
20
70
Рони
25
25
70
Рони
44
Баральяс
18
18
44
Баральяс
15
36
Лакава
36
Лакава
15
9
9
Уртадо
9
Уртадо
9
14
6
Джонатан
6
Джонатан
14
6
Мартинес
8
Почеттино
8
Почеттино
6
Мартинес
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
21
Мойзес
77
Лопес
77
Лопес
21
Мойзес
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Форталеза
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
19
Geovane
ЦФ
2
Тинга
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Калебе
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
19
Geovane
ЦФ
Остались в запасе
2
Тинга
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
37
Kauan
ЦП
30
Калебе
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Форталеза
3
3
Всего ударов по воротам
26
12
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
16
Офсайды
2
0
Количество передач
465
372
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
10
6
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
13
4
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.57
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Lucas Casagrande, Brazil
Стадион:
Estádio Antônio Accioly, Goiânia
Новости команд
Все
Атлетико Гойяненсе
Форталеза
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+