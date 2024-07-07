Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Брагантино
Сан-Паулу - Брагантино: обзор матча 07 июля 2024
Сан-Паулу
07.07.2024, воскресенье, 02:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Брагантино
66'
А. Силва
90'
Лусиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Брагантино
Желтая карточка
В. Рато
90'
+6
Замена
Эрик
️️️️
Л. Моура
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Лусиано
90'
Пенальти не реализован!
Лусиано
90'
88'
Желтая карточка
Линкольн
85'
Замена
Э. Сантос
️️️️
Л. Эвангелиста
Замена
Р. Нестор
️️️️
Велингтон
80'
Замена
Д. Коста
️️️️
И. Винисиус
80'
72'
Замена
Густавиньо
️️️️
Э. Саша
72'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Рамирес
Желтая карточка
Р. Арболеда
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
66'
46'
Замена
️️️️
R.
44'
Желтая карточка
Э. Саша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
(К)
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
18
Линкольн
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Сан-Паулу
12
Леандро Матиас
ВР
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
18
Тиаго Борбас
ЦФ
4-1-3-2
13
Жандрей
34
Велингтон
5
Арболеда
15
Франко
18
Винисиус
14
Густаво
25
Алиссон
10
Рато
7
Моура
17
Силва
10
Лусиано
4-2-2-2
1
Клейтон
45
Мендес
36
Кандидо
5
Энрике
29
Капишаба
30
Эвангелиста
7
Рамирес
18
Линкольн
30
Москера
31
8
Саша
18
Винисиус
19
Коста
19
Коста
18
Винисиус
34
Велингтон
11
Нестор
11
Нестор
34
Велингтон
7
Моура
33
Эрик
33
Эрик
7
Моура
30
Эвангелиста
3
Сантос
3
Сантос
30
Эвангелиста
8
Саша
22
Густавиньо
22
Густавиньо
8
Саша
7
Рамирес
18
Борбас
18
Борбас
7
Рамирес
Остались в запасе
Сан-Паулу
Брагантино
12
Леандро Матиас
ВР
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
30
Лукао
ВР
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
12
Леандро Матиас
ВР
50
Юнг
ВР
36
Патрик
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
37
Fabrício
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Сан-Паулу - Брагантино
2
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
10
9
Офсайды
2
1
Количество передач
462
314
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.87
0.84
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Pereira Vasconcelos, Brazil
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Брагантино
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
26 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Шапекоэнсе» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Ремо» – «Брагантино»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
18 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+