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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Сан-Паулу
Брагантино - Сан-Паулу: обзор матча 20 ноября 2024
Брагантино
20.11.2024, среда, 22:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
16'
Э. Саша
25'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Сан-Паулу
Замена
A. Sousa
️️️️
Э. Саша
83'
Замена
R.
️️️️
Л. Эвангелиста
83'
82'
Замена
Эрик
️️️️
А. Силва
71'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Феррейра
Замена
Густавиньо
️️️️
Линкольн
70'
66'
Желтая карточка
Алиссон
Желтая карточка
Х. Уртадо
63'
60'
Замена
Алиссон
️️️️
М. Антонио
60'
Замена
Патрик
️️️️
S.
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Фернандес
57'
50'
Желтая карточка
S.
Желтая карточка
Э. Сантос
45'
Желтая карточка
М. Фернандес
41'
25'
ГОЛ! 1:1!
Л. Моура
Пас отдал
Л. Густаво
ГОЛ! 1:0!
Э. Саша
Пас отдал
Д. Джон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
14
Джон Джон
АП
17
Vinicinho
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
4
Руан
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
7
Лукас Моура
(К)
ПВ
17
Андре Силва
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
50
Victor Mota
ЦП
22
Густавиньо
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
38
Arthur Sousa
ЦФ
31
Raul
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
34
Igão
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
20
Родригиньо
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
37
Энрике Кармо
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
4-2-2-2
1
Клейтон
29
Капишаба
3
Сантос
5
Энрике
34
Уртадо
35
Фернандес
30
Эвангелиста
14
Джон Джон
18
Линкольн
8
Саша
17
3-1-1-2-3
23
Рафаэл
18
Винисиус
15
Франко
4
Руан
14
Густаво
8
Антонио
7
Моура
11
Феррейра
35
10
Лусиано
17
Силва
35
Фернандес
25
Силва
25
Силва
35
Фернандес
18
Линкольн
22
Густавиньо
22
Густавиньо
18
Линкольн
8
Саша
38
38
8
Саша
30
Эвангелиста
31
31
30
Эвангелиста
35
36
Патрик
36
Патрик
35
11
Феррейра
11
Нестор
11
Нестор
11
Феррейра
8
Антонио
25
Алиссон
25
Алиссон
8
Антонио
17
Силва
33
Эрик
33
Эрик
17
Силва
Остались в запасе
Брагантино
Сан-Паулу
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
34
Igão
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
15
Микель Араухо
АП
37
Энрике Кармо
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
34
Igão
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
15
Микель Араухо
АП
37
Энрике Кармо
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Брагантино - Сан-Паулу
3
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
16
12
Количество передач
336
443
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.5
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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