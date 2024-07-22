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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Сан-Паулу
Жувентуде - Сан-Паулу: обзор матча 22 июля 2024
Жувентуде
22.07.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Сан-Паулу
90'
Замена
Н. Феррарези
️️️️
Рафинья
Замена
L. Mandaca
️️️️
Л. Барбоза
81'
80'
Замена
В. Рато
️️️️
Лусиано
Замена
L. Oyama
️️️️
Жадсон
68'
67'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Феррейра
67'
Замена
Жуан
️️️️
А. Силва
Желтая карточка
Ж. Лукас
51'
Желтая карточка
Жадсон
28'
23'
Желтая карточка
Лусиано
12'
Желтая карточка
А. Франко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
22
Габриэл
ВР
43
Лукас Фрейтас
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Жилберто
ЦФ
28
Alan Ruschel
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
36
Патрик
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Рафинья
(К)
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Жувентуде
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
9
Рони Каррильо
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
18
David
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
30
Moreira
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
10
Веллингтон Рато
АП
33
Эрик
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
2-1-1-2
22
Габриэл
43
Фрейтас
2
Лукас
16
Жадсон
21
Барбоза
28
9
Жилберто
4-1-2-2
23
Рафаэл
15
Франко
5
Арболеда
13
Рафинья
36
Патрик
14
Густаво
7
Моура
11
Феррейра
17
Силва
10
Лусиано
16
Жадсон
5
5
16
Жадсон
21
Барбоза
44
44
21
Барбоза
13
Рафинья
5
Феррарези
5
Феррарези
13
Рафинья
11
Феррейра
11
Нестор
11
Нестор
11
Феррейра
10
Лусиано
10
Рато
10
Рато
10
Лусиано
17
Силва
9
Жуан
9
Жуан
17
Силва
Остались в запасе
Жувентуде
Сан-Паулу
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
9
Рони Каррильо
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
18
David
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
13
Жандрей
ВР
30
Moreira
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
9
Рони Каррильо
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
18
David
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
30
Moreira
ЦЗ
11
Джулиано Галоппо
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Жувентуде - Сан-Паулу
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
13
17
Офсайды
2
1
Количество передач
319
539
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.46
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estadio Nacional Mane Garrincha, Brasilia
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