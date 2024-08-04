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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Фламенго
Сан-Паулу - Фламенго: обзор матча 04 августа 2024
Сан-Паулу
04.08.2024, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Фламенго
61'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Фламенго
Замена
М. Араухо
️️️️
В. Рато
86'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Феррейра
86'
79'
Желтая карточка
Б. Энрике
75'
Замена
В. Уго
️️️️
М. Винья
75'
Замена
Л. Перейра
️️️️
М. Гонсалвеш
Замена
L.
️️️️
Д. Бобадилья
75'
74'
Желтая карточка
Д. Луис
70'
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
63'
Замена
Айртон
️️️️
Аллан
63'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
C.
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
В. Рато
61'
46'
Замена
Жерсон
️️️️
Б. Энрике
Желтая карточка
В. Рато
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
(К)
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
(К)
ЛВ
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Микель Араухо
АП
33
Эрик
ПВ
9
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Игор Жезус
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Эвертон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
4-1-3-2
23
Рафаэл
34
Велингтон
15
Франко
5
Арболеда
13
Рафинья
14
Густаво
11
Феррейра
10
Рато
7
Моура
16
Бобадилья
9
Кальери
3-2-1-2-2
1
Росси
4
Луис
4
Перейра
3
Ортис
43
Уэсли
6
Винья
29
Аллан
20
Гонсалвеш
27
Энрике
9
Барбоза
9
11
Феррейра
11
Нестор
11
Нестор
11
Феррейра
10
Рато
15
Араухо
15
Араухо
10
Рато
16
Бобадилья
28
28
16
Бобадилья
20
Гонсалвеш
99
Перейра
99
Перейра
20
Гонсалвеш
29
Аллан
6
Айртон
6
Айртон
29
Аллан
27
Энрике
8
Жерсон
8
Жерсон
27
Энрике
9
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
9
6
Винья
30
Уго
30
Уго
6
Винья
Остались в запасе
Сан-Паулу
Фламенго
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
33
Эрик
ПВ
9
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Игор Жезус
ОП
7
Эвертон
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
33
Эрик
ПВ
9
Жуан
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Игор Жезус
ОП
7
Эвертон
ЦП
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Сан-Паулу - Фламенго
1
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
13
Офсайды
3
0
Количество передач
505
347
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.33
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Морумби
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Сан-Паулу
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1
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