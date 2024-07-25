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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Ботафого
Сан-Паулу - Ботафого: обзор матча 25 июля 2024
Сан-Паулу
25.07.2024, четверг, 01:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
2 : 2
Завершен
Ботафого
6'
Л. Моура (П)
60'
Феррейра
11'
Тикиньо (П)
22'
Куябано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Ботафого
Замена
Эрик
️️️️
Лусиано
90'
+1
86'
Замена
C. Alberto
️️️️
Тикиньо
Замена
М. Араухо
️️️️
Феррейра
83'
Желтая карточка
Лусиано
76'
73'
Замена
Аллан
️️️️
М. Фрейтас
66'
Замена
Данило
️️️️
Ч. Че
66'
Замена
И. Жезус
️️️️
Грегоре
63'
Желтая карточка
Куябано
63'
Желтая карточка
М. Фрейтас
ГОЛ! 2:2!
Феррейра
Пас отдал
Л. Моура
60'
Желтая карточка
Велингтон
59'
Замена
Х. Кальери
️️️️
А. Силва
57'
Желтая карточка
Л. Моура
51'
Желтая карточка
А. Франко
45'
+5
39'
Желтая карточка
Грегоре
Желтая карточка
Рафинья
24'
22'
ГОЛ! 1:2!
Куябано
Пас отдал
Тикиньо
11'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Тикиньо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Моура
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
7
Лукас Моура
(К)
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Ботафого
12
Джон
ВР
66
Куябано
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
2
Александр Барбоза
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
40
Грегоре
ОП
3
Че Че
(К)
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Микель Араухо
АП
10
Веллингтон Рато
АП
33
Эрик
ПВ
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
33
Диего Эрнандес
АП
11
Игор Жезус
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
4-1-2-2
23
Рафаэл
34
Велингтон
5
Арболеда
15
Франко
18
Винисиус
14
Густаво
11
Феррейра
7
Моура
17
Силва
10
Лусиано
4-2-2-1-1
12
Джон
22
Суарес
15
Баштуш
2
Барбоза
66
Куябано
17
Фрейтас
40
Грегоре
3
Че Че
11
Саварино
11
Энрике
9
Тикиньо
11
Феррейра
15
Араухо
15
Араухо
11
Феррейра
10
Лусиано
33
Эрик
33
Эрик
10
Лусиано
17
Силва
9
Кальери
9
Кальери
17
Силва
3
Че Че
15
Данило
15
Данило
3
Че Че
17
Фрейтас
25
Аллан
25
Аллан
17
Фрейтас
40
Грегоре
11
Жезус
11
Жезус
40
Грегоре
9
Тикиньо
99
99
9
Тикиньо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Ботафого
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
33
Диего Эрнандес
АП
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
35
Sabino
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Остались в запасе
16
Уго
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
10
Оскар Ромеро
ЦП
18
Kauê
ЦП
33
Диего Эрнандес
АП
Главный тренер
Луис Субельдия
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Статистика матча Сан-Паулу - Ботафого
5
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
17
22
Количество передач
590
265
Сейвы
4
4
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.98
1.57
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Морумби
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