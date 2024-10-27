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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Сан-Паулу
Крисиума - Сан-Паулу: обзор матча 27 октября 2024
Крисиума
27.10.2024, воскресенье, 05:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
21'
Ф. Визеу
88'
L.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Сан-Паулу
Замена
Сержио
️️️️
Матеузиньо
90'
+1
Желтая карточка
J.
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
L.
Пас отдал
Х. Кальери
84'
Замена
В. Рато
️️️️
Л. Моура
84'
Замена
S.
️️️️
А. Франко
Замена
Рональд
️️️️
Ньютон
81'
Замена
F. Mateus
️️️️
Я. Боласи
81'
77'
Замена
А. Силва
️️️️
М. Антонио
Замена
J.
️️️️
C.
68'
Замена
А. Кайке
️️️️
Ф. Визеу
68'
65'
Замена
L.
️️️️
Д. Льюис
64'
Замена
Феррейра
️️️️
Эрик
Желтая карточка
Ньютон
40'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Визеу
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
1
Gustavo
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦП
28
Ньютон
ЦП
17
Матеузиньо
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
33
Эрик
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Хонатан Кальери
(К)
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Крисиума
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
45
Артур Кайке
ЛВ
8
Рональд
ОП
7
Fellipe Mateus
ЦП
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
23
Dudu
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
17
Андре Силва
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
3-2-2-1-2
1
3
2
Фигейреду
2
47
Трауко
22
Гермес
11
Боласи
28
Ньютон
17
Матеузиньо
88
9
Визеу
4-1-1-2-2
23
Рафаэл
18
Винисиус
5
Арболеда
15
Франко
18
Льюис
14
Густаво
8
Антонио
7
Моура
33
Эрик
10
Лусиано
9
Кальери
28
Ньютон
8
Рональд
8
Рональд
28
Ньютон
11
Боласи
7
7
11
Боласи
17
Матеузиньо
70
Сержио
70
Сержио
17
Матеузиньо
9
Визеу
45
Кайке
45
Кайке
9
Визеу
2
13
13
2
7
Моура
10
Рато
10
Рато
7
Моура
33
Эрик
11
Феррейра
11
Феррейра
33
Эрик
8
Антонио
17
Силва
17
Силва
8
Антонио
18
Льюис
28
28
18
Льюис
15
Франко
35
35
15
Франко
Остались в запасе
Крисиума
Сан-Паулу
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
23
Dudu
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Крисиума - Сан-Паулу
2
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
10
Количество передач
279
657
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
89
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.66
0.91
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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