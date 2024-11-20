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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Витория
Крисиума - Витория: обзор матча 20 ноября 2024
Крисиума
20.11.2024, среда, 22:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Витория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Витория
90'
+7
Желтая карточка
В. Леонардо
84'
Замена
J. Hugo Sousa
️️️️
К. Эдуардо
83'
Замена
L. Naldi
️️️️
В. Оливейра
Замена
J. Robert
️️️️
Рональд
83'
Замена
П. Роша
️️️️
Я. Боласи
82'
79'
Желтая карточка
W. Lepo
76'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Р. Риллер
Замена
А. Кайке
️️️️
F. Mateus
73'
69'
Замена
W. Lepo
️️️️
R. Cáceres
Замена
Аллано
️️️️
Матеузиньо
46'
Желтая карточка
Я. Боласи
45'
+4
Замена
D.
️️️️
Ф. Визеу
31'
Красная карточка
C.
26'
17'
Желтая карточка
В. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
1
Gustavo
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Claudinho
ЦЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Рональд
ОП
28
Ньютон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
17
Матеузиньо
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Витория
1
Lucas Arcanjo
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
(К)
ЦЗ
28
Рикардо Риллер
ОП
29
Виллиан Оливейра
ОП
19
Густаво Силва
ПВ
9
Алеррандро
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Крисиума
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
70
Сержио
ЛВ
2
Аллано
ЛВ
45
Артур Кайке
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
23
Dudu
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Витория
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
97
Willean Lepo
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
33
Луан
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
5
Leo Naldi
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
4-1-3-1-1
1
22
Гермес
3
2
Фигейреду
2
8
Рональд
28
Ньютон
11
Боласи
7
17
Матеузиньо
9
Визеу
4-2-1-3
1
27
77
Нерис
3
Леонардо
16
Эстевес
28
Риллер
29
Оливейра
19
Силва
2
Матеузиньо
96
Эдуардо
9
Алеррандро
11
Боласи
32
Роша
32
Роша
11
Боласи
17
Матеузиньо
2
Аллано
2
Аллано
17
Матеузиньо
7
45
Кайке
45
Кайке
7
9
Визеу
23
23
9
Визеу
8
Рональд
50
50
8
Рональд
27
97
97
27
28
Риллер
36
Машадо
36
Машадо
28
Риллер
29
Оливейра
5
5
29
Оливейра
96
Эдуардо
17
17
96
Эдуардо
Остались в запасе
Крисиума
Витория
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
70
Сержио
ЛВ
13
Jonathan
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
33
Луан
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Лео Конде
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
70
Сержио
ЛВ
13
Jonathan
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
Остались в запасе
14
Патрик Калмон
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
33
Луан
ОП
62
Pablo Santos
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
22
Muriel
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Лео Конде
Статистика матча Крисиума - Витория
1
1
3
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
18
Офсайды
2
3
Количество передач
408
433
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.95
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Витория
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Rodrigo Klein, Brazil
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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