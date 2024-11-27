Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Крисиума
Флуминенсе - Крисиума: обзор матча 27 ноября 2024
Флуминенсе
27.11.2024, среда, 01:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Крисиума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Крисиума
83'
Замена
М. Трауко
️️️️
Рональд
83'
Замена
M. Gabriel
️️️️
F. Mateus
Замена
Маркиньос
️️️️
Ф. Берналь
78'
Замена
К. Серна
️️️️
Кено
78'
Замена
Лима
️️️️
Мартинелли
66'
Замена
Г. Кано
️️️️
К. Элиас
65'
65'
Замена
П. де Паула
️️️️
B.
65'
Замена
П. Роша
️️️️
Ф. Визеу
Желтая карточка
Ф. Берналь
58'
45'
+3
Желтая карточка
B.
45'
+2
Желтая карточка
F. Mateus
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Гансо
38'
18'
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
В. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
6
Факундо Берналь
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Крисиума
1
Gustavo
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
8
Рональд
ОП
28
Ньютон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
23
Dudu
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
16
Нонато
ЦП
90
Кевин Серна
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
45
Лима
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
35
J. Neto
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Крисиума
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
45
Артур Кайке
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
17
Матеузиньо
АП
13
Jonathan
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Фабио
16
Барбоза
3
Силва
2
Хавьер
6
Берналь
21
Сантос
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
9
Элиас
20
Кено
3-1-3-3
1
3
4
Анхель
22
Гермес
8
Рональд
28
Ньютон
11
Боласи
7
9
Визеу
88
23
20
Кено
90
Серна
90
Серна
20
Кено
10
Гансо
7
Аугусто
7
Аугусто
10
Гансо
8
Мартинелли
45
Лима
45
Лима
8
Мартинелли
6
Берналь
11
Маркиньос
11
Маркиньос
6
Берналь
9
Элиас
14
Кано
14
Кано
9
Элиас
8
Рональд
47
Трауко
47
Трауко
8
Рональд
4
Анхель
2
Фигейреду
2
Фигейреду
4
Анхель
7
10
10
7
9
Визеу
32
Роша
32
Роша
9
Визеу
88
12
де Паула
12
де Паула
88
Остались в запасе
Флуминенсе
Крисиума
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
16
Нонато
ЦП
35
J. Neto
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
17
Матеузиньо
АП
70
Сержио
ЛВ
45
Артур Кайке
ЛВ
13
Jonathan
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
16
Нонато
ЦП
35
J. Neto
ЦФ
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
17
Матеузиньо
АП
70
Сержио
ЛВ
45
Артур Кайке
ЛВ
13
Jonathan
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Флуминенсе - Крисиума
1
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
6
15
Офсайды
2
2
Количество передач
589
334
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.05
0.97
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Luiz Flavio De Oliveira, Brazil
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Крисиума
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+