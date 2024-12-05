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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Фламенго
Крисиума - Фламенго: обзор матча 05 декабря 2024
Крисиума
05.12.2024, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 3
Завершен
Фламенго
45'
Г. Варела
69'
Б. Энрике (П)
84'
Л. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Фламенго
Желтая карточка
Ф. Визеу
90'
+4
84'
ГОЛ! 0:3!
Л. Араухо
Пас отдал
Э. Пульгар
Замена
J. Robert
️️️️
Я. Боласи
79'
75'
Замена
Уэсли
️️️️
Айртон
75'
Замена
Аллан
️️️️
Эвертон
69'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Энрике
Замена
Ф. Визеу
️️️️
А. Кайке
61'
Замена
П. Роша
️️️️
B.
61'
60'
Замена
Микаэл
️️️️
К. Алькарас
60'
Замена
Л. Араухо
️️️️
М. Гонсалвеш
Замена
M. Gabriel
️️️️
Матеузиньо
46'
Замена
F. Mateus
️️️️
М. Трауко
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Г. Варела
Пас отдал
Айртон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
1
Gustavo
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
22
Марсело Гермес
(К)
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
8
Рональд
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
17
Матеузиньо
АП
23
Dudu
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
(К)
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Эвертон
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Филипе Луис
Крисиума
25
Alisson
ВР
15
Eliédson
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
80
Ruan
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
9
Werik Popó
ЦФ
9
Фелипе Визеу
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
Фламенго
98
Lucas Furtado
ВР
41
Da Mata
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
61
João Cunha
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Аллан
ЦП
42
Fabiano
ЦП
19
Guilherme
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
40
Felipe Teresa
ЦФ
4-1-1-2-2
1
22
Гермес
2
Фигейреду
33
47
Трауко
8
Рональд
11
Боласи
45
Кайке
17
Матеузиньо
88
23
4-1-2-3
23
Кунья
2
Варела
4
Луис
15
Бруно
6
Айртон
5
Пульгар
24
Алькарас
7
Эвертон
20
Гонсалвеш
19
Плата
27
Энрике
17
Матеузиньо
10
10
17
Матеузиньо
47
Трауко
7
7
47
Трауко
88
32
Роша
32
Роша
88
45
Кайке
9
Визеу
9
Визеу
45
Кайке
11
Боласи
50
50
11
Боласи
6
Айртон
43
Уэсли
43
Уэсли
6
Айртон
7
Эвертон
29
Аллан
29
Аллан
7
Эвертон
24
Алькарас
30
Микаэл
30
Микаэл
24
Алькарас
20
Гонсалвеш
7
Араухо
7
Араухо
20
Гонсалвеш
Остались в запасе
Крисиума
Фламенго
25
Alisson
ВР
15
Eliédson
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
80
Ruan
ЦП
9
Werik Popó
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
98
Lucas Furtado
ВР
41
Da Mata
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
61
João Cunha
ЦЗ
42
Fabiano
ЦП
19
Guilherme
ЦФ
40
Felipe Teresa
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
15
Eliédson
ЦЗ
2
Claudinho
ЦЗ
80
Ruan
ЦП
9
Werik Popó
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
Остались в запасе
98
Lucas Furtado
ВР
41
Da Mata
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
61
João Cunha
ЦЗ
42
Fabiano
ЦП
19
Guilherme
ЦФ
40
Felipe Teresa
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Крисиума - Фламенго
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
6
Офсайды
1
0
Количество передач
368
632
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.61
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Фламенго
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
- : -
03.12.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
2 : 2
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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