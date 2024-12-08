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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Крисиума
Брагантино - Крисиума: обзор матча 08 декабря 2024
Брагантино
08.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
5 : 1
Завершен
Крисиума
12'
Ж. Капишаба
55'
Э. Саша
81'
Д. Джон
39'
R. Fagundes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Крисиума
ГОЛ! 3:1!
Д. Джон
81'
Замена
D. Mendes
️️️️
Ж. Силва
80'
77'
Замена
E.
️️️️
J. Robert
73'
Замена
E. Melo
️️️️
А. Кайке
Замена
Витиньо
️️️️
Линкольн
72'
61'
Замена
Я. Боласи
️️️️
П. Роша
60'
Замена
D.
️️️️
J.
60'
Замена
Матеузиньо
️️️️
B.
59'
Желтая карточка
Ньютон
59'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
ГОЛ! 2:1!
Э. Саша
Пас отдал
Д. Джон
55'
54'
Желтая карточка
B.
39'
ГОЛ! 1:1!
R. Fagundes
Пас отдал
М. Гермес
ГОЛ! 1:0!
Ж. Капишаба
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
14
Джон Джон
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Крисиума
1
Gustavo
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Рональд
ОП
28
Ньютон
ЦП
88
Barreto
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Брагантино
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
49
Kauan Martins
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
50
Victor Mota
ЦП
7
Рамирес
ЦП
22
Густавиньо
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
31
Raul
ЦФ
Крисиума
25
Alisson
ВР
12
Kauã Moroso
ВР
30
Hiago
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
15
Eliédson
ЦЗ
80
Ruan
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
17
Матеузиньо
АП
23
Dudu
ЦФ
39
Eduardo Melo
ЦФ
19
Ruan Vitor
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Клейтон
29
Капишаба
5
Энрике
3
Кунья
34
Уртадо
25
Силва
30
Эвангелиста
14
Джон Джон
18
Линкольн
17
8
Саша
3-1-1-2-3
1
3
2
Фигейреду
22
Гермес
8
Рональд
28
Ньютон
45
Кайке
32
Роша
13
50
88
25
Силва
39
39
25
Силва
18
Линкольн
28
Витиньо
28
Витиньо
18
Линкольн
31
31
50
15
15
50
32
Роша
11
Боласи
11
Боласи
32
Роша
88
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
88
13
23
23
13
45
Кайке
39
39
45
Кайке
Остались в запасе
Брагантино
Крисиума
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
49
Kauan Martins
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
7
Рамирес
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
25
Alisson
ВР
12
Kauã Moroso
ВР
30
Hiago
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
80
Ruan
ЦП
19
Ruan Vitor
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
31
Гилерме
ЛЗ
49
Kauan Martins
ЦЗ
50
Victor Mota
ЦП
7
Рамирес
ЦП
22
Густавиньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
12
Kauã Moroso
ВР
30
Hiago
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
80
Ruan
ЦП
19
Ruan Vitor
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Статистика матча Брагантино - Крисиума
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
8
Нарушения
9
13
Количество передач
292
324
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.9
0.34
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
1 : 0
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Главный судья:
Savio Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Estadio Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista
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19 ноября
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2 ноября
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