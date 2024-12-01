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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Коринтианс
Крисиума - Коринтианс: обзор матча 01 декабря 2024
Крисиума
01.12.2024, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 4
Завершен
Коринтианс
30'
Я. Боласи
38'
Я. Боласи
62'
Р. Гарро
65'
М. Биду
83'
Ю. Алберто
90+3'
Ю. Алберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крисиума - Коринтианс
90'
+3
ГОЛ! 2:4!
Ю. Алберто
Пас отдал
А. Ромеро
Замена
А. Кайке
️️️️
Рональд
85'
83'
ГОЛ! 2:3!
Ю. Алберто
Пас отдал
А. Ромеро
82'
Замена
А. Ромеро
️️️️
М. Депай
82'
Замена
У. Фариас
️️️️
М. Биду
81'
Желтая карточка
Г. Энрике
77'
Желтая карточка
Матеузиньо
Желтая карточка
R. Fagundes
77'
76'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
C.
️️️️
D.
75'
74'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Б. Бидон
74'
Замена
А. Сантана
️️️️
А. Каррильо
Замена
Матеузиньо
️️️️
B.
74'
Замена
М. Трауко
️️️️
F. Mateus
66'
Замена
П. Роша
️️️️
Ф. Визеу
66'
65'
ГОЛ! 2:2!
М. Биду
Пас отдал
Р. Гарро
63'
Замена
Т. Магно
️️️️
Раниэле
62'
ГОЛ! 2:1!
Р. Гарро
Пас отдал
М. Биду
Желтая карточка
Ньютон
56'
ГОЛ! 2:0!
Я. Боласи
Пас отдал
B.
38'
ГОЛ! 1:0!
Я. Боласи
Пас отдал
D.
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крисиума
1
Gustavo
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
3
Rodrigo Fagundes
(К)
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
8
Рональд
ОП
11
Янник Боласи
ЦП
28
Ньютон
ЦП
7
Fellipe Mateus
ЦП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
88
Barreto
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Коринтианс
1
Уго Соуза
(К)
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
14
Раниэле
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
8
Родриго Гарро
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Крисиума
25
Alisson
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Claudinho
ЦЗ
33
Walisson Maia
ЦЗ
45
Артур Кайке
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
17
Матеузиньо
АП
9
Werik Popó
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
70
Хосе Мартинес
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
35
Шарлес
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
18
Педро Рауль
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
3-1-3-3
1
22
Гермес
2
Фигейреду
3
8
Рональд
11
Боласи
28
Ньютон
7
23
88
9
Визеу
4-1-1-2-2
1
Соуза
2
Матеузиньо
13
Энрике
5
Рамальо
21
Биду
14
Раниэле
7
Бидон
19
Каррильо
8
Гарро
10
Депай
9
Алберто
7
47
Трауко
47
Трауко
7
23
2
2
23
88
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
88
8
Рональд
45
Кайке
45
Кайке
8
Рональд
9
Визеу
32
Роша
32
Роша
9
Визеу
21
Биду
46
Фариас
46
Фариас
21
Биду
7
Бидон
70
Мартинес
70
Мартинес
7
Бидон
19
Каррильо
80
Сантана
80
Сантана
19
Каррильо
10
Депай
11
Ромеро
11
Ромеро
10
Депай
14
Раниэле
11
Магно
11
Магно
14
Раниэле
Остались в запасе
Крисиума
Коринтианс
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
9
Werik Popó
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
33
Матеус Донелли
ВР
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
18
Педро Рауль
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
25
Alisson
ВР
33
Walisson Maia
ЦЗ
10
Marquinhos Gabriel
ЦП
9
Werik Popó
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
18
Педро Рауль
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Тенкати
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Крисиума - Коринтианс
2
3
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
8
Офсайды
2
3
Количество передач
338
583
Сейвы
7
2
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.68
2.32
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estádio Heriberto Hülse, Criciúma
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