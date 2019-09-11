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Бразилия. Серия А
Команды
Шапекоэнсе
Янник Боласи
€ 150 тыс
Янник Боласи
Шапекоэнсе
24 мая 1989 (37)
#11 | Полузащитник
185 см
ДР Конго | Англия
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Публикации
Гендиректор ЦСКА: «Боласи и Оникуру отказались ехать в Россию, боясь расизма»
2019.09.11 23:45
2
ЦСКА предлагал Боласи более 4,3 миллиона в год
2019.09.04 18:46
14
Боласи перешел из «Эвертона» в «Спортинг». Его пытался подписать ЦСКА
2019.09.03 06:11
1
Фото
«ЦСКАмобиль, за работу!» Армейцы анонсировали новый трансфер
2019.09.02 15:21
7
ЦСКА пытается уговорить Боласи. Если он откажется, клуб подпишет Комличенко
2019.09.02 12:35
15
Форвард «Эвертона» Боласи вновь отказал ЦСКА
2019.08.30 21:30
5
Боласи – о переходе в ЦСКА: «Не после того, что случилось с Малкомом»
2019.08.08 08:15
24
«Чемпионат»: ЦСКА предложили приобрести Боласи у «Эвертона»
2019.08.06 18:59
13
Видео
Полузащитнику «Эвертона» Боласи добавили финт «Эль-Торнадо» в FIFA 18
2017.12.08 17:57
1
Хавбек «Эвертона» Боласи может пропустить год из-за травмы колена
2017.01.04 22:45
Отбор на ЧМ-2018. Боласи принес ДР Конго 3 очка в матче с Гвинеей
2016.11.13 22:41
АПЛ. «Эвертон» на своем поле победил «Вест Хэм»
2016.10.30 18:22
Фото
Боласи стал игроком «Эвертона»
2016.08.15 16:39
2
«Эвертон» предложил за Боласи рекордные 30 миллионов
2016.08.10 00:49
«Кристал Пэлас» готов отпустить Боласи за 28 миллионов
2016.07.09 12:11
«Лестер» готов заплатить за Дини и Боласи 40 миллионов
2016.05.08 15:01
1
Стерлинг: «Когда «Кристал Пэлас» в ударе, он может обыграть большинство команд АПЛ»
2016.01.16 14:41
«Интер» предложил 27 миллионов за Боласи
2015.12.30 15:00
Игало и Боласи попали в сферу интересов «Ромы»
2015.12.27 17:48
Пардью: «Мы не будем продавать Боласи и Мюррея»
2015.08.20 14:09
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