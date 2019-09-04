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    ЦСКА предлагал Боласи более 4,3 миллиона в год

    Стали известны детали предложения ЦСКА по форварду «Эвертона» Яннику Боласи.

    ЦСКА хотел платить футболисту свыше 4,3 миллионов в год (75 тысяч фунтов в неделю), которые он зарабатывал в «Эвертоне». Боласи отказался переезжать в Россию из-за расизма.

    • Боласи стал игроком лиссабонского «Спортинга».
    • «Эвертон» купил 30-летнего игрока у «Кристал Пэлас» в 2016 году за 29 миллионов евро.
    • Боласи провел за «Эвертон» 32 матча, забил два гола и отдал четыре ассиста.

    Источник: Daily Mail

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    04.09.2019 18:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 4 сентября 2019, 22:25

      Ну ребята вы и повеселили от души... Как можно такой бред писать!!!

      4
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 4 сентября 2019, 21:00

      Их за Комличенко чуть жаба не задушила три копейки заплатить))

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 сентября 2019, 20:55

      Брехня какая то. ЦСКА в жизни столько никому не платили. Тем более чудику стареющему

      6
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      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Фан666 4 сентября 2019, 21:54

      Сущая правда

      0
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      Рейтинг: +53

      Аналитика от паралитика 4 сентября 2019, 20:48

      Ну вот зачем это. ЦСКА не раз заявлял что в клубе зарплаты более 2 млн нет. С чего бы вдруг платить этому полупокеру с непонятной статой 4,3?испортить атмосферу в команде? Не думаю

      3
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      Рейтинг: +1969

      Niko 4 сентября 2019, 20:39

      Бог упас. В этом трансферном окне было помутнение рассудка руководства. Им можно, давно не косячили так

      0
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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 4 сентября 2019, 19:54

      Даже для полузащитника с такой статистикой 4,3 ляма зарплата слишком большая

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 4 сентября 2019, 19:51

      Смех , это не про ЦСКА точно ...

      6
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Derzkiy1 4 сентября 2019, 20:18

      Ага, а на трансфер Комличенки 2,6 не нашлось))) сказочники

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > Lester84 4 сентября 2019, 20:27

      Поэтому они и в аренду хотели взять его , ибо кот в мешке 25 лет ещё стар для ЦСКА)

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      Рейтинг: +706

      111ax 4 сентября 2019, 19:41

      ну и ладно

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      Рейтинг: +24996

      bset 4 сентября 2019, 19:06

      И не зря отказался) В группах ЦСКА про него чего только не писали под постом, что он отказался)

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