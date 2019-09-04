ЦСКА предлагал Боласи более 4,3 миллиона в год

Ну ребята вы и повеселили от души... Как можно такой бред писать!!!
Стали известны детали предложения ЦСКА по форварду «Эвертона» Яннику Боласи.
ЦСКА хотел платить футболисту свыше 4,3 миллионов в год (75 тысяч фунтов в неделю), которые он зарабатывал в «Эвертоне». Боласи отказался переезжать в Россию из-за расизма.
- Боласи стал игроком лиссабонского «Спортинга».
- «Эвертон» купил 30-летнего игрока у «Кристал Пэлас» в 2016 году за 29 миллионов евро.
- Боласи провел за «Эвертон» 32 матча, забил два гола и отдал четыре ассиста.