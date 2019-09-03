Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    «ЦСКАмобиль, за работу!» Армейцы анонсировали новый трансфер

    ЦСКА в твиттере намекнул на новый трансфер клуба.

    Армейцы опубликовали фото с микроавтобусом в символике клуба.

    «Этому городу нужен новый герой. #ЦСКАмобиль, за работу!» – говорится в подписи к фото.

    Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к форварду «Млады Болеслав» Николаю Комличенко, хавбеку «Эвертона» Яннику Боласи и полузащитнику «Васко да Гамы» Лукасу Сантосу.

    Источник: твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11364

      ВетеR 15 минут назад

      У ЦСКА,трансферы, как правило, не звучные, но потом вырастают в толковых игроков !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      YOUTUBE Our bets 26 минут назад

      не спасет все равно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4820

      Агасфер 41 минуту назад

      Типа :Угадайте с первого раза! Я в 00:01 03.09.2019 г. всю правду расскажу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +656

      shikari__ 54 минуты назад

      Лукас Сантос

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      shurik45 > shikari__ 29 минут назад

      Да можно всех троих)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +656

      shikari__ > shurik45 19 минут назад

      можно, но первым будет Сантос, надеюсь не последний)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru