«ЦСКАмобиль, за работу!» Армейцы анонсировали новый трансфер

У ЦСКА,трансферы, как правило, не звучные, но потом вырастают в толковых игроков !
ЦСКА в твиттере намекнул на новый трансфер клуба.
Армейцы опубликовали фото с микроавтобусом в символике клуба.
«Этому городу нужен новый герой. #ЦСКАмобиль, за работу!» – говорится в подписи к фото.
Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к форварду «Млады Болеслав» Николаю Комличенко, хавбеку «Эвертона» Яннику Боласи и полузащитнику «Васко да Гамы» Лукасу Сантосу.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 2, 2019