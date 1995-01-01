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    Форвард «Эвертона» Боласи вновь отказал ЦСКА

    ЦСКА во второй раз вышел с предложением о трансфере на нападающего «Эвертона» Янника Боласи. Как пишет Sky Sports, африканец отказал. В первой декаде августа форвард мотивировал решение нежеланием сталкиваться с расистскими проявлениями.

    При этом «Эвертон» желает продать Боласи и рассматривает все предложения по игроку. Рыночная стоимость нападающего – 11 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +481

      ФК_Полоцк 32 секунды назад

      Не поедет он в РПЛ, а жаль. Техника сумасшедшая.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1107

      CSKA471 3 минуты назад

      Конь бежит, утка плывет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Derzkiy1 41 минуту назад

      Бред такой , они уже купили нп ... Точно не тот клуб который всех подряд скупает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      vincentin 50 минут назад

      Только он нифига на нападающий, это так, для справки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1041

      lek! 1 час назад

      Зачем ЦСКА такой старпер , та ещё за такие деньги . Больше на вымысел попахивает .

      5
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