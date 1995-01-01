Форвард «Эвертона» Боласи вновь отказал ЦСКА

Не поедет он в РПЛ, а жаль. Техника сумасшедшая.
ЦСКА во второй раз вышел с предложением о трансфере на нападающего «Эвертона» Янника Боласи. Как пишет Sky Sports, африканец отказал. В первой декаде августа форвард мотивировал решение нежеланием сталкиваться с расистскими проявлениями.
При этом «Эвертон» желает продать Боласи и рассматривает все предложения по игроку. Рыночная стоимость нападающего – 11 миллионов евро.
- «Эвертон» купил 30-летнего игрока у «Кристал Пэлас» в 2016 году за 29 миллионов евро.
- Вторую часть прошлого сезона конголезец провел в аренде в «Андерлехте», за который сыграл 17 матчей, записав на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
- Также хавбек выступал за «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу».