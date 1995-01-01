Форвард «Эвертона» Боласи вновь отказал ЦСКА

ЦСКА во второй раз вышел с предложением о трансфере на нападающего «Эвертона» Янника Боласи. Как пишет Sky Sports, африканец отказал. В первой декаде августа форвард мотивировал решение нежеланием сталкиваться с расистскими проявлениями.

При этом «Эвертон» желает продать Боласи и рассматривает все предложения по игроку. Рыночная стоимость нападающего – 11 миллионов евро.