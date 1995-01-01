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    Боласи – о переходе в ЦСКА: «Не после того, что случилось с Малкомом»

    Полузащитник «Эвертона» Янник Боласи сообщил, что не перейдет в ЦСКА.

    Футболист оставил комментарий «Не после того, что случилось с Малкомом» в ответ на новость о его возможном переезде в Россию.

    Конголезец подразумевает информацию о проявлении расизма в отношении бразильского новичка «Зенита».

    Ранее британский таблоид The Sun увидел в баннере фанатов петербургской команды со словами «Спасибо руководству за верность традициям» саркастический подтекст по отношению к трансферу Малкома.

    Источник: Твиттер Янника Боласи

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +513

      SaveAS 1 минуту назад

      Сарафанное радио, делает свое дело. Найти любую зацепку на расизм и раздуть на всю Европу, хотя это даже зацепкой назвать нельзя.

      0
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      Рейтинг: +3016

      Добрый Бобер 7 минут назад

      Однорукий негр-гей-беженец-мусульманин-сменивший пол на женский - это человек, для которого каждое слово дискриминация.

      0
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      Рейтинг: +98

      Я - легенда 12 минут назад

      Да, Госссподи, этот Эвертон выше 8 места подняться никак не может у себя в Англии. Тоже мне звезда.

      1
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      Рейтинг: +827

      Smekaev 13 минут назад

      Вот ради подобного и была вся возня затеяна с Малкомом. Авторам баннера руки вырвать, чтоб больше не гадили ими. Ну, а прессе - как всегда огромное уважение за то, что опять соринку углядели и раздули ее до масштабов международной трагедии.

      2
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      Рейтинг: +10187

      Garrincha58 31 минуту назад

      эту тему ещё год мусолить будут чтобы насрать России особенно в Англии они и америкосы сейчас готовы каждый удобный случай превратить в свою пользу выдумали сказку про Скрипалей про допинг и всё тому подобное

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      Рейтинг: +272

      PFC CSKA MOSCOW 31 минуту назад

      Только вот в зените всегда загореленьких недолюбливали, а в ЦСКА наоборот традиция - иметь загорелых в команде

      2
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      Рейтинг: +10187

      Garrincha58 > PFC CSKA MOSCOW 30 минут назад

      а ты сам то смугленький или рыжий???

      1
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      Рейтинг: +158

      dragoon000320 43 минуты назад

      дак он и ЦСКА то особо не нужен, он же старпер по футбольным меркам. В ЦСКА таких уже не берут)

      1
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      Рейтинг: +1770

      Masteralex 59 минут назад

      ну если он уже сейчас ныть начинает по надуманным причинам, то и нахрен не нужен он в ЦСКА

      мне вообще кажется что негры придумали расизм для того, чтобы найти повод стать выше других рас, ну и чтобы был вот такой тупейшей повод отмазать и не ехать в России играть в футбол

      4
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      Рейтинг: +4316

      ilichkadr > Masteralex 40 минут назад

      Именно так и есть.Придумали для того, чтобы не только оправдать обособленное (раздельное) проживание, но и придать ему особую значимость. Бледнолицые и краснокожие не расизм, а негры почему то расизм и апартеид.

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      Рейтинг: +3055

      Viper for CSKA 1 час назад

      Всё, пагубные личинки в массовое сознание уже отложены. Не то, чтобы он нужен ЦСКА, но сама ситуация - показательна.

      3
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      Рейтинг: +583

      Niko 1 час назад

      Да он и не хотел переходить. Да и нафиг он нужен, если такой нежный

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