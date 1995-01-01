Боласи – о переходе в ЦСКА: «Не после того, что случилось с Малкомом»

Сарафанное радио, делает свое дело. Найти любую зацепку на расизм и раздуть на всю Европу, хотя это даже зацепкой назвать нельзя.
Полузащитник «Эвертона» Янник Боласи сообщил, что не перейдет в ЦСКА.
Футболист оставил комментарий «Не после того, что случилось с Малкомом» в ответ на новость о его возможном переезде в Россию.
Конголезец подразумевает информацию о проявлении расизма в отношении бразильского новичка «Зенита».
Ранее британский таблоид The Sun увидел в баннере фанатов петербургской команды со словами «Спасибо руководству за верность традициям» саркастический подтекст по отношению к трансферу Малкома.
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— Yannick Bolasie (@YannickBolasie) 7 августа 2019 г.