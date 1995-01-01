Боласи – о переходе в ЦСКА: «Не после того, что случилось с Малкомом»

Полузащитник «Эвертона» Янник Боласи сообщил, что не перейдет в ЦСКА.

Футболист оставил комментарий «Не после того, что случилось с Малкомом» в ответ на новость о его возможном переезде в Россию.

Конголезец подразумевает информацию о проявлении расизма в отношении бразильского новичка «Зенита».

Ранее британский таблоид The Sun увидел в баннере фанатов петербургской команды со словами «Спасибо руководству за верность традициям» саркастический подтекст по отношению к трансферу Малкома.