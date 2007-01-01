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    «Чемпионат»: ЦСКА предложили приобрести Боласи у «Эвертона»

    По информации «Чемпионата», ЦСКА предложили подписать полузащитника «Эвертона» Янника Боласи.

    Руководство московского клуба обдумывает этот вариант.

    • «Эвертон» купил 30-летнего игрока у «Кристал Пэлас» в 2016 году за 29 миллионов евро.
    • Вторую часть прошлого сезона конголезец провел в аренде в «Андерлехте», за который сыграл 17 матчей, записав на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
    • Также хавбек выступал за «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу».
    • Контракт Боласи с «Эвертоном» рассчитан до июня 2021 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии7
    ...
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      Рейтинг: +461

      FENIX-SL 23 минуты назад

      цска необходимо просто усилиться парочкой годных игроков
      этот мужик очень не плох

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +971

      CSKA471 57 минут назад

      Нет ну если за пяточек или менее то неплохо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3639

      Lester84 1 час назад

      А скидка на второго игрока после покупки Влашича предусмотрена?)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +650

      Джой > Lester84 48 минут назад

      Второй в подарок)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1266

      GM 1 час назад

      Бред. Обсуждать нет смысла.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8278

      DeStar 1 час назад

      эм... 30 лет... нахрена он нужен? Да и послужной список не фонтан... еще и цена 11 лямов, так для цска будет 20?) бред бред бред бред) лямов 5

      8
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      Рейтинг: +650

      Джой 1 час назад

      Староват для ЦСКА.
      У них молодежь отличная. Более перспективно выглядит,нежели траты

      4
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