«Чемпионат»: ЦСКА предложили приобрести Боласи у «Эвертона»

цска необходимо просто усилиться парочкой годных игроков
этот мужик очень не плох
По информации «Чемпионата», ЦСКА предложили подписать полузащитника «Эвертона» Янника Боласи.
Руководство московского клуба обдумывает этот вариант.
- «Эвертон» купил 30-летнего игрока у «Кристал Пэлас» в 2016 году за 29 миллионов евро.
- Вторую часть прошлого сезона конголезец провел в аренде в «Андерлехте», за который сыграл 17 матчей, записав на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
- Также хавбек выступал за «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу».
- Контракт Боласи с «Эвертоном» рассчитан до июня 2021 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.