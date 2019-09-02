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    ЦСКА пытается уговорить Боласи. Если он откажется, клуб подпишет Комличенко

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что ЦСКА работает над переходом полузащитника Янника Боласи из «Эвертона».

    «И вот еще один нюанс по теме Комличенко – ЦСКА, и самый главный. ЦСКА пытается уговорить на переход конголезца из «Эвертона» Боласи, именно он идет под первым номером в списке клуба.

    Если переход состоится, то это аренда, и это выгоднее, чем платить 2,65 миллионов «Младе» за Комличенко. В этом и вся интрига. Если Боласи, которому чудится расизм в России, не сдастся – будет, вероятно, Комличенко», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    Ранее Боласи вновь отказал ЦСКА. До этого хавбек мотивировал решение нежеланием сталкиваться с расистскими проявлениями.

    • «Эвертон» купил 30-летнего игрока у «Кристал Пэлас» в 2016 году за 29 миллионов евро.
    • Вторую часть прошлого сезона конголезец провел в аренде в «Андерлехте», за который сыграл 17 матчей, записав на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
    • Также хавбек выступал за «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу».

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    02.09.2019 12:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +60

      ladislau 3 сентября 2019, 12:43

      В итоге в голове невольно всплывает пословица про погоню за двумя зайцами..

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 2 сентября 2019, 15:11

      комличенко есть шанс спасти карьеру еще, боласи помогай

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2019, 15:00

      я бы на месте Комличенко с такими выкрутасами кинул коней

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 сентября 2019, 14:37

      Бред какой-то. И так полузащитников перебор. Брать игрока предпенсионного возраста, да еще и в аренду? Фигня какая-то

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 2 сентября 2019, 14:17

      Очень надеюсь что утка, нафиг нам этот боязливый 30летний тип. Даёшь Комличенко!!!

      2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 2 сентября 2019, 13:59

      Утка. Пенса брать зачем? Видимо что то с Комличенко, чего никто не знает

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 2 сентября 2019, 13:34

      Инфа бред, знаю ЦСКА они не купят 30 летнего игрока , если только бесплатно

      1
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      Рейтинг: +11

      Slater48 2 сентября 2019, 13:34

      За двумя зайцами погонешься ни одного не поймаешь, старая поговорка, так и выйдет

      0
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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 2 сентября 2019, 13:34

      Боласи уже 30. Для нападающего возраст уже серьезный. Не лучшее вложение на перспективу на мой взгляд.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 сентября 2019, 13:32

      Ставку сделал бы на Н.Количенко, российский парень, все о нем известно,
      и сразу играть может в играх РПЛ и в ЛЕ. Тем более Николаю 24 года, а
      Баласи 30 лет, ЦСКА не нужен будущий пенсионер.

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