ЦСКА пытается уговорить Боласи. Если он откажется, клуб подпишет Комличенко

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что ЦСКА работает над переходом полузащитника Янника Боласи из «Эвертона».

«И вот еще один нюанс по теме Комличенко – ЦСКА, и самый главный. ЦСКА пытается уговорить на переход конголезца из «Эвертона» Боласи, именно он идет под первым номером в списке клуба.

Если переход состоится, то это аренда, и это выгоднее, чем платить 2,65 миллионов «Младе» за Комличенко. В этом и вся интрига. Если Боласи, которому чудится расизм в России, не сдастся – будет, вероятно, Комличенко», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Ранее Боласи вновь отказал ЦСКА. До этого хавбек мотивировал решение нежеланием сталкиваться с расистскими проявлениями.