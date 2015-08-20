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    Пардью: «Мы не будем продавать Боласи и Мюррея»

    Главный тренер лондонского «Кристал Пэлас» Алан Пардью заявил, что клуб не рассматривает возможность продажи полузащитника Янника Боласи и нападающего Гленна Мюррэя.

    Вингер привлек внимание со стороны соседей из «Тоттенхэма», тогда как Мюррей интересен новичку Премьер-лиги «Борнмуту».

    «Янника постоянно связывают с переходом в другой клуб, потому что он фантастический игрок. Но он игрок «Кристал Пэлас», и мы не собираемся с ним расставаться. Мюррэя мы также не намерены отпускать. Он хорошо себя здесь проявил, и я думаю, что это продолжится и в будущем. У нас с ним прекрасные взаимоотношения», – сказал Пардью.

    Также он не исключил возможности того, что клуб расстанется с молодым нападающим Дуайта Гэйла, несмотря на его сорвавшийся переход в «Бристоль Сити».

    Источник: Goal.com

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    20.08.2015 14:09
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