Игало и Боласи попали в сферу интересов «Ромы»

Итальянская «Рома» заинтересовалась возможностью приобретения двух футболистов из английской Премьер-лиги. На радар римского клуба попали форвард «Уотфорда» Одион Игало и фланговый полузащитник «Кристал Пэлас» Янник Боласи.

Сообщается, что итальянцы готовы заплатить порядка 15 миллионов фунтов стерлингов за каждого из игроков. При этом отмечается, что «волки» не намерены торопится с оформлением переходов футболистов и готовы подождать до окончания сезона и открытия летнего трансферного окна.

Игало в текущем сезоне за «Уотфорд» в 18 матчах отметился 13 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Трансферная стоимость нигерийца оценивается в 2,8 миллиона фунтов стерлингов. Боласи в 17 матчах за «Кристал Пэлас» забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 7 миллионов фунтов стерлингов.