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    Гендиректор ЦСКА: «Боласи и Оникуру отказались ехать в Россию, боясь расизма»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе переговоров с бывшими игроками «Эвертона» – полузащитником Янником Боласи и нападающим Анри Оникуру.

    «Раньше мы не сталкивались с тенденцией, что футболисты просто не хотят ехать в Россию, при том, что сами не являются гражданами Евросоюза. Это были и африканцы, и латиноамериканцы, играющие в европейских чемпионатах.

    Один из отказавшихся — Янник Боласи из «Эвертона». Условия, которые мы предложили ему, были абсолютно адекватные — примерно те же, что и в «Эвертоне». При этом речь шла об аренде с опцией выкупа.

    Думаю, дело не в уровне чемпионата России, а именно в стране, где им пришлось бы жить. Боязнь расизма? Если брать Боласи, то да. Он даже писал об этом у себя в социальной сети. Хотя, на мой взгляд, это были абсолютно беспочвенные страхи. Может быть, сказалось влияние жены. Но в отношении нашей страны, и тем более ЦСКА, разговоры о расизме сильно преувеличены.

    Были также очень тесные переговоры с Анри Оникуру из того же «Эвертона». На определeнном этапе мы были очень близки к подписанию трудового договора, но по причине нежелания ехать именно в Россию как страну, трансфер стал невозможным. Хотя мы даже подключали Мусу в качестве переговорщика, задействовали все разумные средства, но нам в категоричной форме отказали. В итоге футболист ушeл в «Монако», – заявил Бабаев.

    • В последний день трансферного окна Боласи перешел из «Эвертона» в «Спортинг» на правах годичной аренды.
    • Оникуру перебрался из «Эвертона» в «Монако» за 13,5 млн евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.09.2019 23:45
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