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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Генчлербирлиги
Анри Оникуру
€ 1 млн
Анри Оникуру
Генчлербирлиги
5 июня 1997 (29)
#7 | Нападающий
175 см
Нигерия
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Новости
Трансферы
Форвард «Демирспора» охарактеризовал Дзюбу одним словом
2022.09.09 09:49
2
Фото
«Галатасарай» в третий раз арендовал Оникуру. Им интересовался ЦСКА
2021.01.25 22:40
«Галатасарай» намерен взять Промеса в аренду после срыва трансфера Оникуру
2021.01.19 21:58
2
Форвард Оникуру отказался переходить в РПЛ. Им интересовался ЦСКА
2020.12.16 11:29
4
«СЭ»: ЦСКА не вел переговоры о трансфере Оникуру
2020.12.10 20:00
Milli Gazete: ЦСКА возобновил интерес к нападающему Оникуру
2020.12.10 17:33
2
«Галатасарай» арендовал Сараччи и Оникуру. Нигерийцем интересовался «Локомотив»
2020.01.03 22:15
Completesports: форвард «Монако» Оникуру зимой может перейти в «Локомотив»
2019.11.16 17:30
10
Гендиректор ЦСКА: «Боласи и Оникуру отказались ехать в Россию, боясь расизма»
2019.09.11 23:45
2
Головин, Бен-Йеддер, Оникуру – в основе «Монако» на матч с «Метцем»
2019.08.17 20:46
1
ЦСКА продолжает интересоваться 19-летним бельгийцем из чемпионата Бельгии
2017.02.11 01:01
9
Нападающий «Эйпена» заявил, что руководство клуба убеждает его перейти в ЦСКА
2017.01.27 00:24
11
Начальник селекционного отдела: «Оникуру в ЦСКА? Мы не комментируем слухи»
2016.11.16 19:08
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01:02
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